Розслідувачі впізнали командира "Вагнера" у Соледарі: що про нього відомо (фото)

За даними центру "Досьє", штурмом найманців "Вагнера" у Соледарі командував колишній офіцер, чия кар'єра у 2014 році пішла під укіс. Його звинуватили у шахрайстві з квартирою.

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Колишній офіцер ГРУ Антон Єлізаров є командувачем російського підрозділу "ЧВК Вагнера" у Соледарі. Про це повідомляють розслідувачі центру "Досьє" у своєму телеграм-каналі.

За даними центру, Єлізарову 41 рік. Раніше він був офіцером російської армії, поки у 2014 році його не судили за шахрайство з квартирою, а тепер нагородили званням "герой Росії".

Востаннє Єлізаров "засвітився" на відео телеграм-каналу "Кепка Пригожина", де засновник "групи Вагнера" розповідає про нагородження медалями найманців "За взяття Соледара" (насправді місто досі контролюють ЗСУ) і представляє командира підрозділу, при цьому не називаючи його ім'я.

Що відомо про Єлізарова

За даними розслідувачів, Антон Єлізаров народився 1981 року в Ростовській області, 1998 року закінчив Ульянівське гвардійське суворовське військове училище, 2003 року — Рязанське вище повітряно-десантне командне училище.

Єлізаров служив у 108-му полку 7-ї гвардії десантно-штурмової дивізії в Новоросійську, де командував взводом та ротою. Також встановлено, що він був командиром групи у 10-й окремій бригаді спецназу у Молькіному. Під час служби брав участь у бойових діях на Північному Кавказі.

Що трапилося з кар'єрою Єлізарова

У 2014 році Антона Єлізарова звинуватили у шахрайстві зі службовою квартирою. За версією російського слідства, він надав недостовірні документи під час її приватизації. За це суд засудив його до трьох років позбавлення волі та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Два роки Єлізаров судився з Міноборони, але зрештою його виселили.

За даними центру "Досьє", з 2016 року Єлізаров значиться у "Вагнері" із позивним "Лотос", номер М-0136. Він воював у Сирії, де у 2017 році отримав осколкове поранення у стегно.

У 2018-2019 роках працював у Центральноафриканській республіці інструктором. 2021 року його поставили командувати штурмовим загоном у Лівії.

У вересні 2022 року Єлізарова помітили разом із Пригожиним та губернатором Волгоградської області на похороні "вагнерівця" Олексія Нагіна. На відеозаписі на Єлизарові видно нагороди – зірка героя Росії та зірки героя "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, 16 січня командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що артилерія Збройних сил України за підтримки аеророзвідки знищує військові об'єкти ЗС РФ у Соледарі.

Раніше також повідомлялося, що екс-командир убитого ув'язненого Євгена Нужина, завербованого в "групу Вагнера" Андрій Медведєв 12 січня залишив територію Росії та нелегально перетнув кордон з Норвегією. За словами колишнього "вагнерівця", під час втечі ним відкрили вогонь російські прикордонники. У Норвегії він постукав у перший-ліпший будинок і здався місцевим правоохоронцям.