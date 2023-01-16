Расследователи узнали командира "Вагнера" в Соледаре: что о нем известно (фото)

По данным центра "Досье", штурмом наемников "Вагнера" в Соледаре командовал бывший офицер, карьера которого в 2014 году пошла под откос. Его обвинили в мошенничестве с квартирой.

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Бывший офицер ГРУ Антон Елизаров является командующим российским подразделением "ЧВК Вагнера" в Соледаре. Об этом сообщают расследователи центра "Досье" в своем телеграм-канале.

По данным центра, Елизарову 41 год. Ранее он был офицером российской армии пока в 2014 году его не судили за мошенничество с квартирой, а теперь наградили званием "герой России".

Последний раз Елизаров "засветился" на видео телеграм-канала "Кепка Пригожина", где основатель "группы Вагнера" рассказывает о награждении медалями наемников "За взятие Соледара" (в действительности город до сих пор контролируют ВСУ) и представляет командира подразделения, при этом не называя его имени.

Что известно о Елизарове

По данным расследователей, Антон Елизаров родился в 1981 году в Ростовской области, в 1998 году окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2003 году — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Елизаров служил в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, где командовал взводом и ротой. Также установлено, что он был командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино. Во время службы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Что случилось с карьерой Елизарова

В 2014 году Антона Елизарова обвинили в мошенничестве со служебной квартирой. По версии российского следствия, он предоставил недостоверные документы при ее приватизации. За это суд приговорил его к трем годам лишения свободы и обязал уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Два года Елизаров судился с Минобороны, но в конечном итоге его выселили.

По данным центра "Досье", с 2016 года Елизаров числится в "Вагнере" с позывным "Лотос", номер М-0136. Он воевал в Сирии, где в 2017 году получил осколочное ранение в бедро.

В 2018-2019 годах работал в Центральноафриканской республике инструктором. В 2021 году его поставили командовать штурмовым отрядом в Ливии.

В сентябре 2022 года Елизарова заметили вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области на похоронах "вагнеровца" Алексея Нагина. На видеозаписи на Елизарове видны награды – звезда героя России и звезды героя "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 16 января командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Роберт Бровди сообщил, что артиллерия Вооруженных сил Украины при поддержке аэроразведки уничтожает военные объекты ВС РФ в Соледаре.

Ранее также сообщалось, что экс-командир убитого заключенного Евгения Нужина, завербованного в "группу Вагнера" Андрей Медведев 12 января покинул территорию России и нелегально пересек границу с Норвегией. По словам бывшего "вагнеровца", во время побега по нему открыли огонь российские пограничники. В Норвегии он постучался в первый попавшийся дом и сдался местным правоохранителям.