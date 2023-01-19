ЗС РФ не встановили контроль над Соледаром та Бахмутом, — Білий дім

Росія, за словами представника адміністрації президента США Джона Кірбі, "закидає" тілами бійців позиції ЗСУ, а між командуванням ЗС РФ та "Групою Вагнера" зберігається серйозна напруженість.

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На сході України тривають запеклі бої, проте російські війська не мають повного контролю над Соледаром та Бахмутом. Про це 18 січня на телефонному брифінгу заявив представник Ради національної безпеки адміністрації президента Джон Кірбі.

За його словами, розвідка США продовжує стежити за ситуацією на сході України, зокрема, за боями, які ведуться на Бахмутському напрямку.

На ранок 18 січня, як зазначає Джон Кірбі, контроль російських військ над Соледаром залишається спірним. Окрім цього, американська розвідка сумнівається в успіху ЗС РФ у районі Бахмута.

"Я скажу вам, що на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що росіяни фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", — продовжив представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Джон Кірбі окремо визнав, що останніми днями ЗС РФ розвинули поступовий прогрес, проте Москві довелося заплатити за це надто високу ціну. Загарбники фактично "закидають" тілами своїх бійців позиції Збройних Сил України, а наступальні операції на Бахмутському напрямку здійснюються за участю "Групи Вагнера" та деяких підрозділів регулярної армії.

Окремо Джон Кірбі прокоментував стратегію, яку дотримується керівник "вагнерівців" Євген Пригожин. За словами представника Білого дому, "кухар Путіна" хоче, щоб його вважали незамінним на полі бою, через що між командуванням ЗС РФ та "Групою Вагнера" зберігається напруженість.

Двома днями раніше у ЗСУ розповідали про ситуацію у прифронтовому Соледарі. Спікер Командування Східним угрупованням військ Сергій Череватий стверджував, що Сили оборони України продовжують тримати оборону в районі населеного пункту, безперервно завдаючи ударів по позиціях ЗС РФ.

Військова розвідка Міноборони Великобританії у своєму звіті від 18 січня передбачала, що ЗСУ могли вийти із Соледара заради збереження особового складу та обладнати нові оборонні позиції на захід від населеного пункту.