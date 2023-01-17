Важное и смелое решение. Япония становится на военные рельсы

На протяжении всего периода Холодной войны США и Япония концентрировались на угрозе со стороны Советского Союза. Но с ростом напряженности вокруг Тайваня Токио обратил взор на юг, приняв принципы, на которых настаивал бывший премьер-министр Синдзо Абэ.

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События этой недели подтверждают такую тенденцию, а визит премьер-министра Фумио Кисиды в Вашингтон знаменует собой значительные изменения в американо-японском альянсе. Впервые за последние десятилетия Токио и Вашингтон серьезно готовятся к возможности крупного конфликта в ближайшей перспективе.

Как предупреждает новая Стратегия национальной безопасности Японии: "Нельзя исключать возможность того, что в будущем может возникнуть серьезная ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии". Лидеры альянса объявили о ряде изменений в оборонной политике, обновленных отношениях между командованием и новых механизмах обучения. Короче говоря, американо-японский альянс переходит на военные рельсы.

Фокус перевел новый текст Зака Купера и Эрика Сэйерса, посвященный новой оборонной стратегии Японии.

Кому-то кажется очевидным, что Япония и США должны готовиться к войне в Индо-Тихоокеанском регионе. В конце концов, союзники сталкиваются с новыми вызовами со стороны трех противников, обладающих ядерным оружием: Китая, России и Северной Кореи. В последнее десятилетие США и Япония реагировали на это медленным, но целенаправленным укреплением военного потенциала для сдерживания конфликта. Но вторжение президента Владимира Путина в Украину и растущее давление генсека Си Цзиньпина на Тайвань напомнили лидерам Токио и Вашингтона, что даже тщательно продуманные усилия по сдерживанию могут потерпеть неудачу, и последствия будут ужасными. Необходим более надежный набор ответных мер в условиях новой неопределенности.

[ + – ] Совместные учения солдат армии США и военнослужащих Сухопутных сил самообороны Японии Фото: Getty Images [ + – ] Совместные учения солдат армии США и военнослужащих Сухопутных сил самообороны Японии Фото: Getty Images

Главный союзник США в Азии

Япония находится в уникальном положении для сдерживания регионального конфликта. Токио владеет третьей по величине экономикой в мире, в последние годы постепенно увеличивает расходы на оборону и под руководством Абэ предпринял серьезные шаги по модернизации союза с США. Япония также предоставляют базу для большего количества американских войск, чем любая другая страна в мире. Японские лидеры прилагают все болььше усилий по широкому кругу вопросов, от наказания за агрессию России в Украине и предоставления помощи Киеву до сотрудничества по цепочкам поставок полупроводников и поддержки Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программы администрации Байдена.

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Итоги парламентских выборов в Японии: прощай, пацифизм?

Эксперты справедливо отмечают, что это не революционный отказ от пацифизма, а скорее ряд эволюционных изменений в японской политике безопасности. Действительно, основные элементы программы преобразований Абэ оставались невыполненными на момент его убийства в прошлом году. Но многие ограничения, введенные пацифистской конституцией и историей Японии, сейчас смягчаются или корректируются. Увеличение расходов Японии на оборону и разработка возможностей для контрудара – лишь два примера изменений, происходящих под руководством Кисиды.

[ + – ] Премьер-министр Японии Фумио Кисида на борту эсминца Морских сил самообороны "Идзумо" Фото: Getty Images

До сих пор подготовка Японии к конфликту отставала от подготовки других главных союзников Америки. Южная Корея и США имеют объединенное командование и опыт совместного реагирования на частые провокации со стороны Северной Кореи. Австралия воевала бок о бок с Америкой в каждом крупном конфликте за последнее столетие. А союзники по НАТО имеют дело с войной у себя на пороге; кроме того, они вместе воевали в Афганистане и принимали активное участие в балканских конфликтах после окончания холодной войны. В отличие от них, американо-японский альянс должен наверстать упущенное, чтобы быть полностью готовым к масштабным чрезвычайным ситуациям.

Поэтому эта неделя знаменует собой начало серьезных – и удивительно быстрых – изменений в политике Японии. Некоторые детали уже объявил Консультативный комитет по безопасности, двусторонняя встреча министров/секретарей обороны и иностранных дел, известная в просторечии как встреча 2+2. Эти объявления показывают на три одновременных крупных преобразования:

увеличение расходов на оборону в Токио, переосмысление отношений между командованием, существенные изменения в структуре и возможностях. Каждый из них важен сам по себе, но вместе они представляют собой радикальные изменения в подходе американо-японского альянса к сдерживанию и ведению боевых действий.

[ + – ] Япония находится в уникальном положении для сдерживания регионального конфликта

Амбициозная повестка дня

Во-первых, Япония увеличивает свои расходы на оборону и создает военные резервы, необходимые для ведения современной войны. В течение десятилетий расходы на оборону Японии были на уровне 1% от ВВП или ниже. Теперь Кисида намерен почти удвоить расходы на оборону до 2% в течение пяти лет. Если это будет выполнено в полном объеме, то Япония превратится из девятой в третью страну мира по расходам на оборону, уступая только США и Китаю.

Разумеется, изменения потребуют времени. Но когда они будут реализованы, обеспечат американо-японскому альянсу основу архитектуры, необходимой для командования и управления в военное время. В отличие от НАТО или американо-южнокорейского военного альянса, Вашингтон и Токио никогда не имели действительно объединенной структуры командования. Это стало очевидным во время операции "Томодачи" в 2011 году, когда союзники поначалу с трудом реагировали на землетрясение и цунами в Тохоку. Создание объединенного штаба должно стать первым шагом к объединенному командованию, которое в конечном итоге будет способно осуществлять командование и управление союзниками в военное время, даже в самых напряженных сценариях.

В-третьих, союзники корректируют свою военную позицию, перенося больше возможностей на юго-западные острова Японии – критически важный географический регион, простирающийся от материковой части Японии на юг до всего 160 км от побережья Тайваня. Во время холодной войны Япония уделяла больше внимания Советскому Союзу на севере, а в период после окончания холодной войны обратилась в первую очередь к Северной Корее на востоке. Китай на юге не был приоритетом до последнего десятилетия. Сегодня перспективы серьезного конфликта из-за Тайваня растут, что вынуждает союзников кардинально изменить свой подход. Учитывая это, союзники объявляют о важном шаге: создании на Окинаве литорального полка морской пехоты США, который начнет действовать к 2025 году.

Это подразделение будет способно проводить операции по морской блокаде, поскольку в его состав войдут как пехотный батальон, так и батарея противокорабельных ракет, вооруженных пусковой установкой NMESIS средней дальности Корпуса морской пехоты. Такое подразделение, скорее всего, будет действовать с Окинавы, но также будет присутствовать в районе Исигаки, Йонагуни и Мияко, обеспечивая новые возможности вблизи Тайваньского пролива. Армия США также сыграет свою роль, передислоцировав водные суда для проведения различных операций в Японии и вокруг нее. Есть также возможность увеличения количества тренировок и учений союзных сил на юго-западных островах Японии. Все эти шаги послужат четким сигналом Китаю, что Вашингтон и Токио регулярно готовят свой союз на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе и в водах вокруг Тайваня.

Заключение

Эти шаги являются лишь началом, а не итогом серии инициатив, направленных на укрепление сдерживания путем усиления американо-японской позиции и возможностей. Ожидаемые новости об объединении усилий с Филиппинами, Австралией и другими странами приведут к тому, что ассистент министра обороны Эли Рэтнер назвал "важнейшим годом для укрепления позиций за последнее поколение". Предстоит еще много работы по реализации этих реформ, но это заметный прогресс, и он заслуживает высокой оценки.

Важно

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Расширенная региональная структура подтверждает том, что изменения в американо-японском союзе происходят не в вакууме. Южная Корея, Австралия, Филиппины и другие страны укрепляют связи с США в ответ на более напористое поведение Китая. Эти усилия должны быть тесно скоординированы, чтобы подкрепить друг друга. Тем не менее, есть реальные возможности для привлечения третьих сторон к новой концепции, как это происходит с Японией и США, проводящими учения в Северной Австралии.

Если Япония сможет увеличить свои расходы на оборону, модернизировать механизмы командования и управления, а также усовершенствовать свою оборонную концепцию, это выведет Токио на новый важный путь. Вашингтон должен приветствовать смелое видение Кисиды и его активный вклад в региональную безопасность. Переход Японии от пацифизма к защите целого региона еще не завершен, но уже нельзя отрицать, что он идет полным ходом.

Об авторах

Зак Купер – старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и партнер компании Armitage International. Он ведет подкаст Net Assessment для War on the Rocks и ранее работал на различных должностях в Пентагоне и Белом доме.

Эрик Сэйерс – гостевой сотрудник Американского института предпринимательства и управляющий директор Beacon Global Strategies. Ранее был специальным ассистентом командующего Индо-Тихоокеанским командованием (INDOPACOM).