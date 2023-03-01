Не згадувати РФ: Індія хоче переконати членів G20 "правильно" називати війну в Україні, — ЗМІ

Понад те, Росія та Китай незадоволені тим, що при описі російського вторгнення в Україну використовується слово "війна".

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Нью-Делі намагається переконати Москву та Пекін використати певний "словник" при описі російського вторгнення в Україну. Йдеться про те, щоб називати його "війною в Україні", а не "війною Росії в Україні". Про це пише Bloomberg.

За словами неназваного високопосадовця, саме таке формулювання використовувалося на саміті представників країн G20 у листопаді 2022 року.

У матеріалі також йдеться, що на зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G20 минулими вихідними не вдалося досягти згоди щодо формулювань, що описують російську агресію в Україні. Це змусило Індію опублікувати окреме резюме голови замість традиційного спільного комюніке. Росія та Китай пішли від формулювань, погоджених раніше на Балі. Як розповів Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман після завершення зустрічі голів фінансових органів, вони виступили проти використання слова "війна".

Міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра заявив, що війна Росії в Україні у будь-якому разі буде частиною обговорення на саміті. Проте Нью-Делі не може вирішувати результат зустрічі дипломатів.

Крім того, журналісти пишуть, що держсекретар США Ентоні Блінкен не зустрічатиметься зі своїми російськими та китайськими колегами на саміті G20 в Індії через російське вторгнення в Україну, а також через підозри про те, що Пекін може відправити до Москви зброю.

"Немає планів побачити їх на G-20", — сказав Блінкен. Він додав, що він не може брати участь у групових засіданнях на зустрічі разом із дипломатами з цих країн.

Нагадаємо, що на зустріч до Нью-Делі приїдуть глава МЗС РФ Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі. Китай, як очікується, спрямує свого міністра закордонних справ Цінь Гана. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, зокрема запрошені Індією країни, які не входять до G20, а також представники міжнародних організацій.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін з'явився у списку глав держав G20, які мають зустрітися у вересні 2023 року. Це буде 18-й саміт глав держав та урядів G20.

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