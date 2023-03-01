Війна в Україні стане однією з найголовніших тем на саміті G20 в Індії, — Reuters

У Нью-Делі на зустріч глав МЗС встигли приїхати представник російської делегації Сергій Лавров, а також держсекретар США Ентоні Блінкен, зазначили журналісти.

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Війна Росії проти України стане ключовою темою саміту глав МЗС G20 й обговорять там ключові проблеми цього протистояння. Про це в середу, 1 березня, заявив представник Індії, передає портал Reuters.

Відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" у четвер, 2 березня. Представники збираються укотре обговорити ситуацію, що склалася довкола Росії та України, а саме повномасштабну війну. Про головну тему заходу розповів індійський дипломат Вінай Кватра.

"Враховуючи характер і розвиток ситуації в російсько-українському конфлікті, це буде важливий пункт для обговорення… Питанням, що стосуються продовольчої, енергетичної безпеки, впливу конфлікту на ці економічні проблеми, з якими ми стикаємося, (приділять — ред.) належну увагу", — повідомляє Вінай Кватра. До речі, в Індії продовжують називати війну "конфліктом".

Серед обговорюваних тем на засіданні буде криптовалюта та тероризм у світі. Серед делегацій помічено і російську з главою МЗС Сергієм Лавровим, який уже прибув у Нью-Делі. Також журналісти помітили на місці вже держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Китаю Цінь Ґана.

Нагадаємо, 1 березня колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес заявив, що Сполученим Штатам і Європі потрібно в короткі терміни забезпечити Київ усією необхідною зброєю замість того, щоб говорити про затяжну війну. Тоді війна може закінчитись уже цьогоріч.

28 лютого в Пентагоні заявили, що війна в Україні може тривати ще три роки, оскільки їм невідома траєкторія конфлікту. При цьому в Пентагоні сподіваються, що Конгрес не відмовиться від допомоги Києва навіть за таких умов.