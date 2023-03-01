"Війна може закінчитися у цьому році": генерал США назвав головну умову

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес заявив, що Сполученим Штатам і Європі потрібно в короткі терміни забезпечити Київ усією необхідною зброєю замість того, щоб говорити про затяжну війну.

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Війна в Україні може закінчитися вже цьогоріч, якщо США та Європа ухвалять стратегічне рішення про перемогу над Росією. Про це у вівторок, 28 лютого, заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес у процесі конференції у Вашингтоні "Діалог з безпеки США-Україна", передає "Укрінформ".

За словами генерала, лідерам Заходу варто проявити рішучість у питаннях постачання зброї Україні замість того, щоб починати розмови про затяжну війну.

"Цього не повинно бути. Війна може закінчитися вже цьогоріч", — зазначив Годжес.

Відставний офіцер наголосив, що якщо США ухвалюють стратегічне рішення, що Україна має перемогти, то це необхідно забезпечити.

"Сукупний ВВП Сполучених Штатів та Євросоюзу приблизно в 20 разів перевищує російський. Тому це не повинно бути тривалою війною", — наголосив Годжес.

Нагадаємо, 27 лютого ексголовнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що Збройні сили України можуть звільнити Крим, завдаючи ударів по військовій інфраструктурі противника та об'єктах Чорноморського флоту РФ. Подібні атаки, як вважає Годжес, допоможуть не лише ізолювати Крим, а й зробити острів непридатним для російських сил.

Також на початку лютого Годжес заявив, що Україна зможе звільнити Кримський півострів за умови, що західні країни нададуть ЗСУ високоточну зброю великої дальності.