"Война может закончиться в этом году": генерал США назвал главное условие

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Соединенным Штатам и Европе нужно в короткие сроки обеспечить Киев всем необходимым оружием вместо того, чтобы говорить о затяжной войне.

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Война в Украине может закончиться уже в этом году, если США и Европа примут стратегическое решение о победе над Россией. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в ходе конференции в Вашингтоне "Диалог по безопасности США-Украина", передает "Укринформ".

По словам генерала, лидерам Запада стоит проявить решительность в вопросах поставок оружия Украине вместо того, чтобы заводить разговоры о затяжной войне.

"Этого не должно быть. Война может закончиться уже в нынешнем году", — отметил Ходжес.

Отставной офицер подчеркнул, что если США принимают стратегическое решение, что Украина должна победить, то это необходимо обеспечить.

"Совокупный ВВП Соединенных Штатов и Евросоюза примерно в 20 раз превышает российский. Поэтому это не должно быть продолжительной войной", — подчеркнул Ходжес.

Напомним, 27 февраля экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины могут освободить Крым, нанося удары по военной инфраструктуре противника и объектам Черноморского флота РФ. Подобные атаки, как считает Ходжес, помогут не только изолировать Крым, но и сделать полуостров непригодным для российских сил.

Также в начале февраля Ходжес заявил, что Украина сможет освободить Крымский полуостров при условии, что западные страны предоставят ВСУ высокоточное оружие большой дальности.