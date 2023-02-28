"Ми не знаємо траєкторію конфлікту": війна в Україні може тривати ще три роки, — Пентагон

За словами заступника міністра оборони США, складно зробити точний прогноз щодо тривалості бойових дій. При цьому в Пентагоні сподіваються, що Конгрес не відмовиться від допомоги Києва навіть за таких умов.

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Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль вважає, що війна в Україні може тривати ще протягом наступних трьох років. Про це він заявив сьогодні, 28 лютого, під час слухань у Конгресі.

"Ми не знаємо траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може, через два або три роки", — зокрема, прокоментував він під час свого виступу.

Водночас, Міноборони США не очікує на якісь значні успіхи на полі бою в Україні з боку Росії найближчим часом. У Пентагоні наголошують, що, можливо, якісь незначні території дійсно перейдуть під російський контроль у найближчі місяці. Але росіянам не вдасться швидко просуватися по території України, каже він.

Каль також заявив, що розраховує на підтримку Конгресу щодо військової допомоги Києву навіть в умовах продовження війни.

Заступник міністра розповів, що Україна просить у Вашингтона до 128 винищувачів 4-го покоління. У США вважають, що Києву потрібно від 50 до 80 американських літаків F-16.

Нагадаємо, голова комітету із закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки Майкл МакКол 26 лютого заявив, що республіканці та демократи можуть внести до своїх законопроєктів про виділення допомоги пріоритетні системи озброєнь для того, щоб Білий дім погодився відправити в Україну винищувачі F-16.