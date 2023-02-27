"Переломний момент": у Конгресі США розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Голова комітету із закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів Майкл Маккол заявив, що бойові літаки будуть уразливі для російської ППО, але Київ усе рівно потребує їх, незважаючи на недавні заяви президента Джо Байдена.

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Республіканці та демократи можуть включити до своїх законопроєктів про надання допомоги пріоритетні системи озброєнь для того, щоб Білий дім погодився відправити в Україну винищувачі F-16. Про це розповів голова комітету із закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки Майкл Маккол в інтерв'ю виданню ABC, опублікованому 26 лютого.

За словами Маккола, винищувачі, а також інші боєприпаси можуть поставити Києву у "вирішальний переломний момент конфлікту".

"Коли ми даємо їм те, що вони [українці] справді можуть використовувати і просять, вони виграють. Коли ми зволікаємо і не поспішаємо події, вони затягують їх, а це саме те, чого хоче Путін", — сказав Маккол.

При цьому конгресмен стверджує, що винищувачі четвертого покоління F-16 будуть уразливі для російської ППО. Також політик, посилаючись на слова високопоставлених українських та американських військових чиновників, спростовує твердження Джо Байдена про те, що винищувачі та ракети дальньої дії — це не те, що потрібне Україні на даному етапі війни.

Постачання F-16 в Україну: що відомо

25 лютого президент США Джо Байден виключив можливість постачання Україні винищувачів F-16, пославшись на те, що Україні зараз потрібна важка техніка та артилерія.

"Послухайте, ми відправляємо Україні те, що, на думку наших досвідчених військових, їй потрібне зараз. Їй потрібні танки, їй потрібна артилерія, їй потрібна протиповітряна оборона, а також HIMARS", — заявив Байден.

Раніше, 24 лютого, стало відомо, що Польща має намір навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Як розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, це питання має бути узгоджене з країнами-партнерами.

У той же день, 24 лютого, міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що Копенгаген відкритий для того, щоб розглянути можливість поставок винищувачів F-16 в Україну. Таку заяву зробив також і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у відповідь на запит із боку Володимира Зеленського.

18 лютого Politico писало, що п'ять членів Палати представників США чинять прямий тиск на президента США Джо Байдена, щоб він надав Україні винищувачі F-16. Американські законодавці переконані, що наявність сучасних бойових літаків може виявитися вирішальною для контролю над повітряним простором України цього року.

Також нагадаємо, 17 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава розгляне питання передачі Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, і готова приєднатися до коаліції щодо надання Україні літаків F-16. Глава держави уточнив, що на підготовку пілотів, які обслуговуватимуть F-16, потрібно багато місяців.