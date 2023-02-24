Данія "відкрита" до постачання Україні винищувачів, в Іспанії "вивчать" запит Києва

За словами голови Міноборони Данії Троєлса Лунда Поульсена, не виключено, що на певному етапі доведеться розглянути поставки Києву винищувачів. У Данії близько 77 одиниць F-16. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає запит Зеленського про винищувачів "легітимним".

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Керівництво Данії "відкрите" для того, щоб розглянути можливість постачання винищувачів в Україну. Таку заяву зробив міністр оборони країни Трольс Лунд Пульсен, повідомляє Sky News.

За словами чинного глави оборонного відомства, він "не виключає, що на певному етапі може виникнути необхідність розглянути поставки винищувачів".

Згідно з офіційними даними, з 70-х років Данія закупила 77 винищувачів F-16, 30 із них використовуються збройними силами країни.

Таку заяву зробив і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у відповідь на запит з боку Володимира Зеленського.

За даними El Pais, офіційний Мадрид вважає прохання про постачання натовських винищувачів "легітимним", тому "ми маємо це вивчити", зазначив він у своєму інтерв'ю.

Автори публікації нагадали, що Санчес відвідував Київ 23 лютого.

За його словами, через рік Україна набагато впевненіша у своїх силах і може протистояти жорстокому нападу агресора.

"Я побачив набагато досвідченішого президента Зеленського з чітким уявленням про те, якою має бути боротьба з агресором та варіанти мирного врегулювання", — пояснив лідер іспанських соціалістів.

Київ запитує у західних союзників додаткові наступальні озброєння, і хоча багато країн погодилися передати танки та артилерійські системи, поки жодна з країн не передала винищувачі або далекобійну зброю для завдання ударів по тилових позиціях російських військ.

Нагадаємо, що у річницю російського вторгнення в Україну прибули перші танки Leopard 2, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, зі свого боку, поїхав до Києва приймати "Леопарди", ЗСУ мають отримати 14 із них.

Водночас, згідно з заявою представника ЄС Жозепа Борреля, Росія перекинула на фронт удвічі більше солдатів, ніж було біля кордону на 24 лютого. Російське угруповання чисельністю 300 000 осіб поповнило окупаційні сили.