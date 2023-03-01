Война в Украине станет одной из самых главных тем на саммите G20 в Индии, — Reuters

В Нью-Дели на встречу глав МИД успели приехать представитель российской делегации Сергей Лавров, а также госсекретарь США Энтони Блинкен, отметили журналисты.

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Война России против Украины станет ключевой темой саммита глав МИД G20 и там обсудят ключевые проблемы этого противостояния. Об этом в среду, 1 марта заявил представитель Индии, передает портал Reuters.

Состоится встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в четверг, 2 марта. Представители собираются в очередной раз обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг России и Украины, а именно полномасштабную войну. О главной теме мероприятия рассказал индийский дипломат Винай Кватра.

"Учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важный пункт для обсуждения… Вопросам, касающимся продовольственной, энергетической безопасности, влиянию конфликта на эти экономические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, (уделят — ред.) должное внимание", — сообщает Винай Кватра. К слову, в Индии продолжают называть войну "конфликтом".

Среди обсуждаемых тем на заседании будет криптовалюта и терроризм в мире. Среди делегаций замечена и российская с главой МИД Сергеем Лавровым, который уже прибыл в Нью-Дели. Также журналисты заметили на месте уже госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Напомним, 1 марта бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Соединенным Штатам и Европе нужно в короткие сроки обеспечить Киев всем необходимым оружием вместо того, чтобы говорить о затяжной войне. Тогда война может закончиться уже в этом году.

28 февраля в Пентагоне заявили, что война в Украине может длиться еще три года, так как им неизвестна траектория конфликта. При этом в Пентагоне надеются, что Конгресс не откажется от помощи Киева даже в таких условиях.