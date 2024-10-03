Индия использует уроки российско-украинской войны для модернизации своей армии, — Forbes

Индия, как пишет издание, следует учению китайского стратега Сунь Цзы, который указывал, что готовиться к войне нужно в мирное время. В качестве примера для осовременивания своей армии официальный Нью-Дели взял войну, которая происходит прямо сейчас.

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Из-за интенсивного и динамичного конфликта между Россией и Украиной за два с половиной года войны обе стороны адаптировали свою военную доктрину и тактику, чтобы лучше использовать новые технологии на поле боя. Наблюдая за этими событиями, многие страны начали модернизацию своих вооруженных сил на основе информации, полученной во время этого конфликта, пишет Forbes.

В издании отмечают, что Индия осуществила несколько крупных инициатив по совершенствованию своих военных систем, извлекая ключевое из уроков российско-украинской войны.

Северо-западная граница Индии граничит с Пакистаном, а северо-восточная граница — с Китаем, оба из которых имеют напряженные отношения со страной. Индия и Пакистан вели серию из четырех войн, последняя из которых произошла в 1999 году. Их нынешние отношения являются враждебными, пишет Forbes, они подпитываются территориальными спорами, терроризмом и нарушениями режима прекращения огня, и только ядерное сдерживание предотвращает полномасштабный конфликт. Между тем, многочисленные регионы вдоль границы Индии с Китаем длиной 2167 миль были предметом споров с 1960-х годов после китайско-индийской войны. Эти споры продолжают приводить к периодическим вооруженным стычкам, последняя из которых произошло в декабре 2022 года.

Важно

Китай и Индия договорились отвести войска со спорных участков границы: детали

Индия, пытаясь улучшить защиту этих границ, извлекла некоторые уроки из российско-украинской войны, которая особенно подчеркнула важность противостояния. Поддержание противостояния позволяет защитникам нацеливаться и нейтрализовать угрозы, прежде чем они смогут приблизиться к зоне удара, создавая буферную зону, которая затрудняет любой наступательный толчок.

Формирования наступательных войск, такие как склады снабжения и командные пункты, должны быть расположены далеко за пределами этой буферной зоны. Таким образом, атакующие силы должны пересечь эту расширенную зону, подвергаясь длительному огню на большом расстоянии, что приводит к значительным потерям еще до того, как они смогут вступить в оборонительные позиции.

И российские, и украинские военные успешно достигли этого противостояния, отмечают в издании, используя огонь артиллерии в сочетании с ударами беспилотников, фактически прерывая наступательные операции противника.

Учитывая важность артиллерии, Индия ускорила свои усилия по модернизации своих артсистем. Подобно Украине, Индия стандартизирует свою тяжелую артиллерию до 155 мм, которую используют большинство западных стран. Индийский арсенал уже включает некоторые 155-мм артиллерийские установки, закупленные у Швеции и Великобритании. Кроме того, Индия пытается заменить многие из своих старых 105-мм орудий, которые использовались вдоль пакистанской границы, новыми 155-мм гаубицами Dhanush. Тем временем Организация оборонных исследований и разработок продолжает инициативу разработки 155-мм усовершенствованной буксируемой артиллерийской пушечной системы для замены 130-мм полевой пушки советской эпохи М-46.

Десятилетние усилия по разработке переходят в полевые действия, поскольку Индия планирует развернуть усовершенствованные прицепные гаубицы калибра 155 мм ATAGS вдоль китайско-пакистанской границы. Кроме того, продолжаются усилия по модификации ATAGS для установки на транспортных средствах.

Хотя артиллерия была доминирующей системой вооружения в российско-украинской войне, она также характеризуется все большим использованием беспилотников. Беспилотные летательные аппараты использовались для нацеливания и нанесения точных ударов, часто в сочетании с артиллерией, чтобы поддерживать противостояние.

Парк беспилотных летательных аппаратов Индии ограничен и состоит в основном из беспилотных летательных аппаратов Heron, средневысотных долговременных систем, закупленных в Израиле. Индия реализует три отдельные инициативы, чтобы расширить возможности своих беспилотников. Во-первых, она покупает 31 беспилотник MQ-9 Reaper у Соединенных Штатов для усиления возможностей наблюдения и нанесения ударов. Во-вторых, Индия разрабатывает собственные средневысотные беспилотные летательные аппараты длительной эксплуатации Rustom. Наконец, Индия в партнерстве с Israel Aerospace Industries модернизирует свои существующие беспилотные летательные аппараты Heron, совершенствуя их датчики и устойчивость к системам борьбы с дронами.

И Россия, и Украина все чаще используют дроны-камикадзе для усиления своих артиллерийских возможностей, что позволяет наносить точные удары. Индийский арсенал в настоящее время включает боеприпас Harop loitering, который также закупается в Израиле. Полезная нагрузка Harop составляет примерно 23 кг, что делает его больше Switchblades, которые использует Украина, но меньше Shahed-136, который использует Россия.

Кроме того, Индия прилагает усилия, чтобы увеличить свои внутренние поставки боеприпасов. Artemon Aerospace, индийская аэрокосмическая компания, в партнерстве с Munitions India Limited разработала передовую систему боеприпасов для вооруженных сил Индии.

Как пишет Forbes, Индия, которая пока не находится в открытом вооруженном противостоянии с соседями, использует учение китайского стратега Сунь Цзы, который в трактате "Искусство войны" указывал, что готовиться к войне стоит в мирное время.

Напомним, что, несмотря на протесты Москвы, индийское оружие тайно попадает в Украину.

Также сообщалось, что Индия вместе с РФ модернизирует танки Т-72 и пытается их распродать.