Індія використовує уроки російсько-української війни для модернізації своєї армії, — Forbes

Індія, як пише видання, слідує вченню китайського стратега Сунь Цзи, який вказував, що готуватися до війни варто у мирний час. Як приклад для осучаснення своєї армії офіційне Нью-Делі узяло війну, яка відбувається просто зараз.

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Через інтенсивний та динамічний конфлікт між Росією та Україною за два з половиною роки війни обидві сторони адаптували свою військову доктрину і тактику, щоб краще використовувати нові технології на полі бою. Спостерігаючи за цими подіями, багато країн розпочали модернізацію своїх збройних сил на основі інформації, отриманої під час цього конфлікту, пише Forbes.

У виданні зазначають, що Індія здійснила кілька великих ініціатив щодо вдосконалення своїх військових систем, витягнувши ключове з уроків російсько-української війни.

Північно-західний кордон Індії межує з Пакистаном, а північно-східний кордон — з Китаєм, обидва з яких мають напружені відносини з країною. Індія та Пакистан вели серію з чотирьох війн, остання з яких сталася в 1999 році. Їхні нинішні відносини є ворожими, пише Forbes, вони підживлюються територіальними суперечками, тероризмом і порушеннями режиму припинення вогню, і лише ядерне стримування запобігає повномасштабному конфлікту. Тим часом численні регіони вздовж кордону Індії з Китаєм довжиною 2167 миль були предметом суперечок з 1960-х років після китайсько-індійської війни. Ці суперечки продовжують призводити до періодичних збройних сутичок, остання з яких сталася в грудні 2022 року.

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Індія, намагаючись покращити захист цих кордонів, взяла деякі уроки з російсько-української війни, яка особливо підкреслила важливість протистояння. Підтримання протистояння дає змогу захисникам націлюватися та нейтралізувати загрози, перш ніж вони зможуть наблизитися до зони удару, створюючи буферну зону, яка ускладнює будь-який наступальний поштовх.

Формування наступальних військ, як-от склади постачання та командні пункти, повинні бути розташовані далеко за межами цієї буферної зони. Отже, сили, що атакують, повинні перетнути цю розширену зону, наражаючись на тривалий вогонь на великій відстані, що призводить до значних втрат ще до того, як вони зможуть вступити в оборонні позиції.

І російські, і українські військові успішно досягли цього протистояння, зазначають у виданні, використовуючи вогонь артилерії в поєднанні з ударами безпілотників, фактично перериваючи наступальні операції противника.

Враховуючи важливість артилерії, Індія прискорила свої зусилля з модернізації артсистем. Подібно до України, Індія стандартизує свою важку артилерію до 155 мм, який використовують більшість західних країн. Індійський арсенал вже включає деякі 155-мм артилерійські установки, закуплені у Швеції та Великобританії. Крім того, Індія намагається замінити багато своїх старих 105-мм гармат, які використовувалися вздовж пакистанського кордону, новими 155-мм гаубицями Dhanush. Тим часом Організація оборонних досліджень і розробок продовжує ініціативу розроблення 155-мм вдосконаленої буксируваної артилерійської гарматної системи для заміни 130-мм польової гармати радянської епохи М-46.

Десятилітні зусилля з розроблення переходять у польові дії, оскільки Індія планує розгорнути вдосконалені причіпні гаубиці калібру 155 мм ATAGS уздовж китайсько-пакистанського кордону. Крім того, тривають зусилля щодо модифікації ATAGS для встановлення на транспортних засобах.

Хоча артилерія була панівною системою озброєння в російсько-українській війні, вона також характеризується все більшим використанням безпілотників. Безпілотні літальні апарати використовувалися для націлювання та завдавання точних ударів, часто у поєднанні з артилерією, щоб підтримувати протистояння.

Парк безпілотних літальних апаратів Індії обмежений і складається здебільшого з безпілотних літальних апаратів Heron, середньовисотних довготривалих систем, закуплених в Ізраїлі. Індія реалізує три окремі ініціативи, щоб розширити можливості своїх безпілотників. По-перше, вона купує 31 безпілотник MQ-9 Reaper у Сполучених Штатів для посилення можливостей спостереження та завдавання ударів. По-друге, Індія розробляє власні середньовисотні безпілотні літальні апарати тривалої експлуатації Rustom. Нарешті, Індія у партнерстві з Israel Aerospace Industries модернізує свої наявні безпілотні літальні апарати Heron, удосконалюючи їхні датчики та стійкість до систем боротьби з дронами.

І Росія, і Україна все частіше використовують дрони-камікадзе для посилення своїх артилерійських можливостей, що дає змогу завдавати точних ударів. Індійський арсенал наразі включає боєприпас Harop loitering, який також закуповується в Ізраїлі. Корисне навантаження Harop становить приблизно 23 кг, що робить його більшим за Switchblades, які використовує Україна, але меншим за Shahed-136, який використовує Росія.

Крім того, Індія докладає зусиль, щоб збільшити свої внутрішні постачання боєприпасів. Artemon Aerospace, індійська аерокосмічна компанія, у партнерстві з Munitions India Limited розробила передову систему боєприпасів для збройних сил Індії.

Як пише Forbes, Індія, яка наразі не перебуває у відкритому збройному протистоянні із сусідами, використовує вчення китайського стратега Сунь Цзи, який у трактаті "Мистецтво війни" вказував, що готуватися до війни варто у мирний час.

Нагадаємо, що, попри протести Москви, індійська зброя таємно потрапляє в Україну.

Також повідомлялося, що Індія разом із РФ модернізує танки Т-72 і намагається їх розпродати.