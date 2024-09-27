Китай та Індія домовилися відвести війська зі спірних ділянок кордону: деталі

Після тривалих консультацій Пекін і Нью-Делі розпочали поступовий процес відведення своїх військ з кількох ділянок кордону в Гімалаях, який завершено на 75%.

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Офіційний Пекін заявив, що разом з Індією їм вдалося досягти консенсусу щодо виведення військ з певних ділянок спільного кордону в Гімалайських горах, який є зоною напруженості між країнами з середини 2020 року. Про це пише Bloomberg.

Речник Міноборони Китаю Чжан Сяоган заявив на брифінгу в четвер, що обидві країни здійснять розведення сил на кордоні, що дозволить "ще більше звузити розбіжності та розширити консенсус". Він додав, що офіційні особи Китаю та Індії підтримували тісний діалог і обмінювалися думками з прикордонних питань через дипломатичні та військові канали.

"Сторони погодилися зміцнити діалог і консультації, врахувати законні занепокоєння одна одної та якнайшвидше досягти взаємоприйнятного рішення", — додав Чжан.

Медіа пише, що контакт між двома країнами був заморожений з червня 2020 року, коли між двома арміями сталися прикордонні сутички у Гімалаях. Тоді внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 20 індійців та невідома кількість китайських військових.

Відтоді, як вказує Bloomberg, обидві сторони провели майже 50 раундів консультацій через дипломатичні та військові канали, що допомогло досягти суттєвого прогресу. Під час зустрічі в Лаосі між главами МЗС Китаю Ван Ї та його індійським колегою Субрахман’ямом Джайшанкаром, Пекін вніс свої остаточні зауваження та пропозиції щодо питання розмежування.

25 вересня Джайшанкар під час роботи на сесії Генасамблеї ООН заявив, що Пекін і Нью-Делі завершили 75% розведення військ у східному регіоні Ладакх. За його словами, головним питанням між сторонами залишається процес патрулювання, і яким чином його здійснювати "на лінії фактичного контролю".

Нагадаємо, 17 січня Фокус повідомляв, що Китай продовжив захоплювати прикордонні території в Бутані. ЗМІ вказує, що представники КНР будують нові поселення і мережі доріг в регіоні Беюл Кхенпаджонг.

10 вересня Newsweek заявив, що війська Китаю просунулися на десятки кілометрів через кордон з Індією. За даними медіа, китайські війська проникли щонайменше на 60 км в індійському штаті Аруначал-Прадеш.