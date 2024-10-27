Чи буде Еверест завжди залишатися найвищою горою у світі: вчені дали відповідь (фото)

Величезна висота гір у Гімалаях є результатом унікального поєднання різних чинників.

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Гора Еверест є найвищою горою у світі, адже її висота становить 8 849 м. Передбачається, що поєднання різних чинників може призвести до того, що якась інша гора в Гімалаях може стати вищою. Але чи може це статися насправді і яким чином це може трапитися? Про це пише Live Science.

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Однією з головних причин того, що утворюються дуже високі гори, є зіткнення двох літосферних плит. Коли одна плита ковзає під іншу, то земна кора піднімається і перетворюється на гори.

За словами Роба Батлера з Університету Абердіна, Шотландія, висота гір, які виникають унаслідок зіткнень плит, залежить від багатьох чинників. Наприклад, від товщини земної кори, яка визначається силою і тривалістю зіткнення плит, і від температури кори, яка залежить від її віку.

Гора Еверест є найвищою горою у світі, адже її висота становить 8 849 м Фото: Live Science

За словами Батлера, земна кора більше схожа на в'язку рідину. Що холодніша кора, то вона в'язкіша і твердіша. Відповідно більш товста холодна кора може створювати більш високі гори, ніж більш тонка і тепла.

Окрім товщини та температури кори, найважливішим фактором, що впливає на висоту та ріст гір, є ерозія. Через сильну ерозію Гімалаї є однією з гірських систем на Землі, які зростають найшвидше. Чим більше матеріалу переноситься з гори, за допомогою річок, льодовиків, дощів або зсувів, тим вищими можуть стати гори.

За словами Метью Фокса з Університетського коледжу Лондона, хоча ерозія є одним із чинників, що сприяє зростанню гір, вона також змушує їх зменшуватися. Піднімаються гори чи опускаються залежить від балансу між швидкістю ерозії та швидкістю підйому. Якщо швидкість підйому вища, гора зростатиме. Якщо швидкість ерозії вища, гора буде зменшуватися.

Деякі вчені припустили, що гора Нангапарбат, дев'ята за висотою на Землі (висота 8125 м), яка також розташована в Гімалаях, росте досить швидко, щоб одного разу стати вищою за Еверест. Але Батлер і Фокс сумніваються, що це станеться. Хоча гора Нангапарбат зростає швидше за Еверест через швидку ерозію, вона також швидше руйнується через сильні мусони. А гора Еверест росте і руйнується повільніше.

Деякі вчені припустили, що гора Нангапарбат, дев'ята за висотою на Землі (висота 8125 м), яка також розташована в Гімалаях, росте досить швидко, щоб одного разу стати вищою за Еверест Фото: Wikipedia

За словами Батлера, не можна відкидати можливості того, що коли-небудь інша гора в Гімалаях може стати рекордсменом за висотою, якщо змінюватимуться погодні та геологічні чинники. Хоча така ймовірність дуже низька через географічне розташування Гімалаїв і геологічні процеси, які там відбуваються.

Батлер вважає, що гравітація Землі не дозволить з'явитися горі, яка набагато вища за Еверест, навіть якщо це станеться. Якщо і з'явиться гора, яка вища за Еверест, то її висота буде більшою в діапазоні від кількох метрів до кількох сотень метрів, але точно не кілометрів.

Як уже писав Фокус, золото дурнів прискорює глобальне потепління в деяких регіонах Землі. Вивітрювання порід у Канадських Скелястих горах прискорюється зі зростанням температури, створюючи петлю зворотного зв'язку, яка сприяє викиду ще більшої кількості вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про те, що мантія Землі розділилася на 2 частини під час розпаду стародавнього суперконтиненту, як показує нове дослідження.