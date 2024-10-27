Будет ли Эверест всегда оставаться самой высокой горой в мире: ученые дали ответ (фото)

Огромная высота гор в Гималаях является результатом уникального сочетания разных факторов.

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Гора Эверест является самой высокой горой в мире, ведь ее высота составляет 8 849 м. Предполагается, что сочетание разных факторов может привести к тому, что какая-то другая гора в Гималаях может стать выше. Но может ли это произойти на самом деле и каким образом это может случиться? Об этом пишет Live Science.

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Одной из главных причин того, что образуются очень высокие горы, является столкновение двух литосферных плит. Когда одна плита скользит под другую, то земная кора поднимается и превращается в горы.

По словам Роба Батлера из Университета Абердина, Шотландия, высота гор, которые возникают в результате столкновений плит, зависит от многих факторов. Например, от толщины земной коры, которая определяется силой и продолжительностью столкновения плит, и от температуры коры, которая зависит от ее возраста.

Гора Эверест является самой высокой горой в мире, ведь ее высота составляет 8 849 м Фото: Live Science

По словам Батлера, земная кора больше похожа на вязкую жидкость. Чем холоднее кора, тем она более вязкая и более твердая. Соответственно более толстая холодная кора может создавать более высокие горы, чем более тонкая и теплая.

Кроме толщины и температуры коры, самым важным фактором, влияющим на высоту и рост гор, является эрозия. Из-за сильной эрозии Гималаи являются одной из горных систем на Земле, которые растут быстрее всего. Чем больше материала переносится с горы, с помощью рек, ледников, дождей или оползней, тем выше могут стать горы.

По словам Мэтью Фокса из Университетского колледжа Лондона, хотя эрозия является одним из факторов способствующих росту гор, она также заставляет их уменьшаться. Поднимаются горы или опускаются зависит от баланса между скоростью эрозии и скоростью подъема. Если скорость подъема выше, гора будет расти. Если скорость эрозии выше, гора будет уменьшаться.

Некоторые ученые предположили, что гора Нангапарбат, девятая по высоте на Земле (высота 8125 м), которая также находится в Гималаях, растет достаточно быстро, чтобы однажды стать выше Эвереста. Но Батлер и Фокс сомневаются, что это произойдет. Хотя гора Нангапарбат растет быстрее Эвереста из-за быстрой эрозии, она также быстрее разрушается из-за сильных муссонов. А гора Эверест растет и разрушается медленнее.

Некоторые ученые предположили, что гора Нангапарбат, девятая по высоте на Земле (высота 8125 м), которая также находится в Гималаях, растет достаточно быстро, чтобы однажды стать выше Эвереста Фото: Wikipedia

По словам Батлера, нельзя исключать возможности того, что когда-нибудь другая гора в Гималаях может стать рекордсменом по высоте, если изменяться погодные и геологические факторы. Хотя такая вероятность очень низка из-за географического расположения Гималаев и геологических процессов, которые там происходят.

Батлер считает, что гравитация Земли не позволит появиться горе, которая намного выше Эвереста, даже если это произойдет. Если и появится гора, которая выше Эвереста, то ее высота будет больше в диапазоне от нескольких метров до нескольких сотен метров, но точно не километров.

Как уже писал Фокус, золото дураков ускоряет глобальное потепление в некоторых регионах Земли. Выветривание пород в Канадских Скалистых горах ускоряется с ростом температуры, создавая петлю обратной связи, которая способствует выбросу еще большего количества углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о том, что мантия Земли разделилась на 2 части во время распада древнего суперконтинента, как показывает новое исследование.