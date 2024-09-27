Китай и Индия договорились отвести войска со спорных участков границы: детали

После длительных консультаций Пекин и Нью-Дели начали постепенный процесс отвода своих войск с нескольких участков границы в Гималаях, который завершен на 75%.

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Официальный Пекин заявил, что вместе с Индией им удалось достичь консенсуса по выводу войск с определенных участков общей границы в Гималайских горах, которая является зоной напряженности между странами с середины 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.

Представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил на брифинге в четверг, что обе страны осуществят разведение сил на границе, что позволит "еще больше сузить разногласия и расширить консенсус". Он добавил, что официальные лица Китая и Индии поддерживали тесный диалог и обменивались мнениями по пограничным вопросам по дипломатическим и военным каналам.

"Стороны согласились укрепить диалог и консультации, учесть законные беспокойства друг друга и как можно быстрее достичь взаимоприемлемого решения", — добавил Чжан.

Медиа пишет, что контакт между двумя странами был заморожен с июня 2020 года, когда между двумя армиями произошли пограничные стычки в Гималаях. Тогда в результате перестрелки погибли по меньшей мере 20 индийцев и неизвестное количество китайских военных.

С тех пор, как указывает Bloomberg, обе стороны провели почти 50 раундов консультаций по дипломатическим и военным каналам, что помогло достичь существенного прогресса. Во время встречи в Лаосе между главами МИД Китая Ван И и его индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, Пекин внес свои окончательные замечания и предложения по вопросу разграничения.

25 сентября Джайшанкар во время работы на сессии Генассамблеи ООН заявил, что Пекин и Нью-Дели завершили 75% разведения войск в восточном регионе Ладакх. По его словам, главным вопросом между сторонами остается процесс патрулирования, и каким образом его осуществлять "на линии фактического контроля".

Напомним, 17 января Фокус сообщал, что Китай продолжил захватывать приграничные территории в Бутане. СМИ указывает, что представители КНР строят новые поселения и сети дорог в регионе Беюл Кхенпаджонг.

10 сентября Newsweek заявил, что войска Китая продвинулись на десятки километров через границу с Индией. По данным медиа, китайские войска проникли по меньшей мере на 60 км в индийском штате Аруначал-Прадеш.