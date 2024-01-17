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Военный Фокус

Из-за конфликта с Индией: Китай захватывает территории соседней страны, — СМИ (фото)

Рукопашный бой армий КНР и Индии
Фото: CCTV | Рукопашный бой армий КНР и Индии, май 2022 года

По данным журналистов, на новых спутниковых снимках видны крупные поселения для сотен человек и больше 200 одно- и многоэтажных зданий. На снимках того же района в 2020 году еще не было масштабного строительства.

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Территориальные завоевания Китая в соседнем Бутане распространились на священную землю королевской семьи. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на новый анализ спутниковых снимков.

Пекин постепенно захватывает приграничные территории на севере Бутана — страны с безмятежными пейзажами и богатым культурным наследием. Представители КНР строят новые поселения и сети дорог, что видно на недавно появившихся спутниковых снимках, пишут журналисты со ссылкой на данные индийского телеканала NDTV.

КНР ведет такую свою деятельность в культурно значимом регионе Беюл Кхенпаджонг. "Беюль" по-тибетски значит долина, это священная земля для людей тибетского происхождения, таких как бутанцы.

В Бутане, население которого немногим более 800 000, на прошлой неделе состоялись всеобщие выборы. Страна официально считается конституционной монархией, а королевской семье отводится символическая роль во внутренних и внешних делах.

Долины Беюля считаются священными местами для королевской семьи и стратегическим активом для Китая, которое давно ищет новые территориальные приобретения, чтобы добиться преимущества перед соперником в лице Индии.

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Спутниковые снимки Maxar Technologies. В Бутане появляются китайские деревни

КНР действует в регионе, находящемся неподалеку от Индии, откуда ведет свою родословную королевская семья Бутана. Но правительство Бутана оказалось в затруднительном положении и, по-видимому, не в силах остановить вторжение на свою территорию, несмотря на продолжающиеся переговоры с Пекином по пограничному соглашению.

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По словам наблюдателей, строительная деятельность Китая ведется на территории Бутана

По данным NDTV, на новых спутниковых фотографиях видны крупные поселения для сотен человек. Журналисты насчитали свыше 200 одно- и многоэтажных зданий. Ведется также строительство трех дополнительных анклавов, что, вероятно, указывает на возможность постоянного присутствия. Сообщается, что на снимках того же района в 2020 году еще не было масштабного строительства.

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На спутниковых снимках Maxar Technologies видно строительство китайской деревни в долине Джакарлунг, 7 декабря 2023 года

Планы Китая, судя по всему, не ограничиваются крошечной гималайской страной и, возможно, лучше всего видны на фоне геополитическое соперничества с Индией, с которой у Бутана общая граница и особые дипломатические отношения.

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Королева Бутана Джецун Пема Вангчук и король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук на встрече с президентом Индии Раштрапати-Бхаваном, Нью-Дели, 2013 год

Стратегическое расположение китайских поселений вдоль границы с Гималаями заставляет Нью-Дели беспокоиться.

В 2020 году индийская газета The Hindu сообщила, что Пекин предложил Бутану "комплексную сделку": долины Джакарлунг и Менчума предлагались в обмен на уступку стратегически важных территорий на западе, таких как плато Доклам.

На картах КНР Доклам указан как часть китайской территории, в 2017 году здесь происходили столкновения с индийской армией.

Бутан не решается отказаться от Доклама и других земель по соображениям суверенитета. Королевство также руководствуется договорными обязательствами, имеющими отношение к национальной безопасности Индии.

Столкновение армий Китая и Индии в мае 2020 года

В 2020 году в горном пограничном районе Китая и Индии произошла крупнейшая конфронтация между двумя странами за почти 45 лет. Спустя семь месяцев после кровавого события Пекин признал, что четверо военнослужащих китайской армии погибли.

В ходе рукопашных боев использовались дубинки, камни и палки с гвоздями, поскольку между странами действует соглашение о запрете на применение оружия или взрывчатых веществ в спорном регионе.

Рукопашный бой армий КНР и Индии Fullscreen
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Рукопашный бой армий КНР и Индии Fullscreen
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Рукопашный бой армий КНР и Индии Fullscreen
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Фото: CCTV
Рукопашный бой армий КНР и Индии Fullscreen
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Рукопашный бой армий КНР и Индии
Рукопашный бой армий КНР и Индии

Напомним, что Китай нацелился на новую спорную территорию союзника США — Японии.

Ранее сообщалось, что Китай представил корабль "Мечта", который, как и военные суда КНР, должен способствовать национальной безопасности на море.