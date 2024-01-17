Из-за конфликта с Индией: Китай захватывает территории соседней страны, — СМИ (фото)

По данным журналистов, на новых спутниковых снимках видны крупные поселения для сотен человек и больше 200 одно- и многоэтажных зданий. На снимках того же района в 2020 году еще не было масштабного строительства.

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Территориальные завоевания Китая в соседнем Бутане распространились на священную землю королевской семьи. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на новый анализ спутниковых снимков.

Пекин постепенно захватывает приграничные территории на севере Бутана — страны с безмятежными пейзажами и богатым культурным наследием. Представители КНР строят новые поселения и сети дорог, что видно на недавно появившихся спутниковых снимках, пишут журналисты со ссылкой на данные индийского телеканала NDTV.

КНР ведет такую свою деятельность в культурно значимом регионе Беюл Кхенпаджонг. "Беюль" по-тибетски значит долина, это священная земля для людей тибетского происхождения, таких как бутанцы.

В Бутане, население которого немногим более 800 000, на прошлой неделе состоялись всеобщие выборы. Страна официально считается конституционной монархией, а королевской семье отводится символическая роль во внутренних и внешних делах.

Долины Беюля считаются священными местами для королевской семьи и стратегическим активом для Китая, которое давно ищет новые территориальные приобретения, чтобы добиться преимущества перед соперником в лице Индии.

Спутниковые снимки Maxar Technologies. В Бутане появляются китайские деревни

КНР действует в регионе, находящемся неподалеку от Индии, откуда ведет свою родословную королевская семья Бутана. Но правительство Бутана оказалось в затруднительном положении и, по-видимому, не в силах остановить вторжение на свою территорию, несмотря на продолжающиеся переговоры с Пекином по пограничному соглашению.

По словам наблюдателей, строительная деятельность Китая ведется на территории Бутана

По данным NDTV, на новых спутниковых фотографиях видны крупные поселения для сотен человек. Журналисты насчитали свыше 200 одно- и многоэтажных зданий. Ведется также строительство трех дополнительных анклавов, что, вероятно, указывает на возможность постоянного присутствия. Сообщается, что на снимках того же района в 2020 году еще не было масштабного строительства.

На спутниковых снимках Maxar Technologies видно строительство китайской деревни в долине Джакарлунг, 7 декабря 2023 года

Планы Китая, судя по всему, не ограничиваются крошечной гималайской страной и, возможно, лучше всего видны на фоне геополитическое соперничества с Индией, с которой у Бутана общая граница и особые дипломатические отношения.

Королева Бутана Джецун Пема Вангчук и король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук на встрече с президентом Индии Раштрапати-Бхаваном, Нью-Дели, 2013 год

Стратегическое расположение китайских поселений вдоль границы с Гималаями заставляет Нью-Дели беспокоиться.

В 2020 году индийская газета The Hindu сообщила, что Пекин предложил Бутану "комплексную сделку": долины Джакарлунг и Менчума предлагались в обмен на уступку стратегически важных территорий на западе, таких как плато Доклам.

На картах КНР Доклам указан как часть китайской территории, в 2017 году здесь происходили столкновения с индийской армией.

Бутан не решается отказаться от Доклама и других земель по соображениям суверенитета. Королевство также руководствуется договорными обязательствами, имеющими отношение к национальной безопасности Индии.

Столкновение армий Китая и Индии в мае 2020 года

В 2020 году в горном пограничном районе Китая и Индии произошла крупнейшая конфронтация между двумя странами за почти 45 лет. Спустя семь месяцев после кровавого события Пекин признал, что четверо военнослужащих китайской армии погибли.

В ходе рукопашных боев использовались дубинки, камни и палки с гвоздями, поскольку между странами действует соглашение о запрете на применение оружия или взрывчатых веществ в спорном регионе.

Рукопашный бой армий КНР и Индии Рукопашный бой армий КНР и Индии Рукопашный бой армий КНР и Индии Фото: CCTV Рукопашный бой армий КНР и Индии

Напомним, что Китай нацелился на новую спорную территорию союзника США — Японии.

Ранее сообщалось, что Китай представил корабль "Мечта", который, как и военные суда КНР, должен способствовать национальной безопасности на море.