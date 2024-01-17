Через конфлікт з Індією: Китай захоплює території сусідньої країни, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, на нових супутникових знімках видно великі поселення для сотень людей і понад 200 одно- і багатоповерхових будівель. На знімках того самого району 2020 року ще не було масштабного будівництва.

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Територіальні завоювання Китаю в сусідньому Бутані поширилися на священну землю королівської родини. Про це пише Newsweek з посиланням на новий аналіз супутникових знімків.

Пекін поступово захоплює прикордонні території на півночі Бутану — країни з безтурботними пейзажами та багатою культурною спадщиною. Представники КНР будують нові поселення і мережі доріг, що видно на супутникових знімках, які нещодавно з'явилися, пишуть журналісти з посиланням на дані індійського телеканалу NDTV.

КНР веде таку свою діяльність у культурно значущому регіоні Беюл Кхенпаджонг. "Беюль" по-тибетськи означає долина, це священна земля для людей тибетського походження, таких як бутанці.

У Бутані, населення якого трохи більше ніж 800 000, минулого тижня відбулися загальні вибори. Країна офіційно вважається конституційною монархією, а королівській родині відводиться символічна роль у внутрішніх і зовнішніх справах.

Долини Беюля — священні місця для королівської сім'ї та стратегічний актив для Китаю, який давно шукає нові територіальні придбання, щоб домогтися переваги перед конкурентом в особі Індії.

Супутникові знімки Maxar Technologies. У Бутані з'являються китайські села

КНР діє в регіоні, розташованому неподалік від Індії, звідки веде свій родовід королівська сім'я Бутану. Але уряд Бутану опинився в скрутному становищі й, мабуть, не має снаги зупинити вторгнення на свою територію, попри переговори, що тривають із Пекіном щодо прикордонної угоди.

За словами спостерігачів, будівельна діяльність Китаю ведеться на території Бутану

За даними NDTV, на нових супутникових фотографіях видно великі поселення для сотень людей. Журналісти нарахували понад 200 одно- і багатоповерхових будівель. Ведеться також будівництво трьох додаткових анклавів, що, ймовірно, вказує на можливість постійної присутності. Повідомляють, що на знімках того самого району 2020 року ще не було масштабного будівництва.

На супутникових знімках Maxar Technologies видно будівництво китайського села в долині Джакарлунг, 7 грудня 2023 року

Плани Китаю, судячи з усього, не обмежуються крихітною гімалайською країною і, можливо, їх краще видно на тлі геополітичного суперництва з Індією, з якою в Бутану спільний кордон і особливі дипломатичні відносини.

Королева Бутану Джецун Пема Вангчук і король Джигме Кхесар Намг'ял Вангчук на зустрічі з президентом Індії Раштрапаті-Бхаваном, Нью-Делі, 2013 рік

Стратегічне розташування китайських поселень уздовж кордону з Гімалаями змушує Нью-Делі турбуватися. 2020 року індійська газета The Hindu повідомила, що Пекін запропонував Бутану "комплексну угоду": долини Джакарлунг і Менчума в обмін на поступку стратегічно важливих територій на заході, таких як плато Доклам. На картах КНР Доклам зазначений як частина китайської території, 2017 року тут відбувалися зіткнення з індійською армією.

Бутан не наважується відмовитися від Доклама та інших земель з міркувань суверенітету. Королівство також керується договірними зобов'язаннями, що мають стосунок до національної безпеки Індії.

Зіткнення армій Китаю та Індії в травні 2020 року

2020 року в гірському прикордонному районі Китаю та Індії сталася найбільша конфронтація між двома країнами за майже 45 років. Через сім місяців після кривавої події Пекін визнав, що четверо військовослужбовців китайської армії загинули.

Під час рукопашних боїв використовували кийки, каміння і палиці з цвяхами, оскільки між країнами діє угода про заборону на застосування зброї або вибухових речовин у спірному регіоні.

Рукопашний бій армій КНР та Індії Рукопашний бій армій КНР та Індії Рукопашний бій армій КНР та Індії Фото: CCTV Рукопашний бій армій КНР та Індії

Нагадаємо, що Китай націлився на нову спірну територію союзника США — Японії.

Раніше повідомлялося, що Китай представив корабель "Мрія", який, як і військові судна КНР, має сприяти національній безпеці на морі.