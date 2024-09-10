Войска Китая продвинулись на десятки километров через границу с Индией, — СМИ (фото)
Имеющиеся подтверждения свидетельствуют о том, что китайские войска проникли по меньшей мере на 60 км в индийском штате Аруначал-Прадеш.
В социальных сетях появились изображения, свидетельствующие о том, что китайские войска действуют глубоко внутри спорной территории, которая находится под управлением Индии и на которую претендует КНР. Об этом пишет Newsweek.
Имеющиеся подтверждения указывают на то, что китайские войска проникли по меньшей мере на 60 км в индийском штате Аруначал-Прадеш, который Китай называет "Южным Тибетом".
Этот один из самых спорных регионов в пограничном конфликте Индии и Китая, который уходит корнями в британскую колониальную эпоху. В ходе войны 1962 года Китай продвинулся в Аруначал-Прадеше и Аксайчине — еще одном спорном регионе.
На недавних фотографиях, сделанных в округе Анджо и опубликованных индийским новостным агентством NewsFy, видны остатки костров, пустые банки, упаковки из-под продуктов и наскальные рисунки.
Сообщается, что надписи были нанесены на китайском и английском. На камне значилось слово "Китай" и год 2024. Среди прочего, была и пятиконечная звезда — символ, обычно связываемый с Коммунистической партией КНР.
Источники, на которые ссылается новостной портал, сообщили, что китайские войска ушли из этого региона за неделю до того, как рисунки обнаружили.
Высокая напряженность между Китаем и Индией сохранялась после кровавого инцидента в долине Галван 2020 года. Тогда в малонаселенном регионе Ладакх погибли 20 индийских солдат и неизвестное количество китайских военнослужащих. Столкновение произошло вдоль линии соприкосновения, установленной после конфликта 1962 года.
Последующие рукопашные столкновения произошли вдоль границы в 2021 и 2022 годах, хотя о жертвах не сообщалось.
Напомним, что Китай создал боевой лазер OW5-A50, чтобы сбивать дроны типа "Шахед".
Также сообщалось в китайских стелс-истребителях J-20 устранят главный недостаток.