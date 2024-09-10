Войска Китая продвинулись на десятки километров через границу с Индией, — СМИ (фото)

Имеющиеся подтверждения свидетельствуют о том, что китайские войска проникли по меньшей мере на 60 км в индийском штате Аруначал-Прадеш.

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В социальных сетях появились изображения, свидетельствующие о том, что китайские войска действуют глубоко внутри спорной территории, которая находится под управлением Индии и на которую претендует КНР. Об этом пишет Newsweek.

Имеющиеся подтверждения указывают на то, что китайские войска проникли по меньшей мере на 60 км в индийском штате Аруначал-Прадеш, который Китай называет "Южным Тибетом".

Этот один из самых спорных регионов в пограничном конфликте Индии и Китая, который уходит корнями в британскую колониальную эпоху. В ходе войны 1962 года Китай продвинулся в Аруначал-Прадеше и Аксайчине — еще одном спорном регионе.

На недавних фотографиях, сделанных в округе Анджо и опубликованных индийским новостным агентством NewsFy, видны остатки костров, пустые банки, упаковки из-под продуктов и наскальные рисунки.

Сообщается, что надписи были нанесены на китайском и английском. На камне значилось слово "Китай" и год 2024. Среди прочего, была и пятиконечная звезда — символ, обычно связываемый с Коммунистической партией КНР.

Надписи, оставленные китайскими солдатами

Источники, на которые ссылается новостной портал, сообщили, что китайские войска ушли из этого региона за неделю до того, как рисунки обнаружили.

Высокая напряженность между Китаем и Индией сохранялась после кровавого инцидента в долине Галван 2020 года. Тогда в малонаселенном регионе Ладакх погибли 20 индийских солдат и неизвестное количество китайских военнослужащих. Столкновение произошло вдоль линии соприкосновения, установленной после конфликта 1962 года.

Последующие рукопашные столкновения произошли вдоль границы в 2021 и 2022 годах, хотя о жертвах не сообщалось.

Напомним, что Китай создал боевой лазер OW5-A50, чтобы сбивать дроны типа "Шахед".

Также сообщалось в китайских стелс-истребителях J-20 устранят главный недостаток.