Китай создал боевой лазер OW5-A50 для сбивания дронов типа "Шахед": что известно

Новый боевой лазер сбивает 100% дронов Shaheed-136. Также он не нуждается во внешнем питании, говорят разработчики.

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Официальный Китай показал OW5-A50 — боевой лазер, который эффективен при сбивании российских дронов типа "Шахед". Его предлагали на продажу Саудовской Аравии. Об этом пишет издание Defence Express.

Как отмечает Defense Romania, в рамках недавних оборонных выставок в Саудовской Аравии, Катаре и Египте Китай не только представлял эту разработку, но и предлагал OW5-A50 на продажу этим странам.

Лазерная система противовоздушной обороны OW5-A50 полностью автономна в плане питания. Ей не требуется внешнее питание для работы по дронам врага.

Как отмечает Defense Express, в будущем именно Китай может задать моду в лазерных системах, в которых главную роль будет играть степень гибкости использования, однако также важными будут количество лиц, необходимых для обеспечения боевой работы, и собственно показатель продолжительности непрерывного использования.

В случае с Саудовской Аравией, Shahed-136 могут представлять такую же угрозу, как и в случае с Украиной, поэтому лазер OW5-A50 может показать себя как эффективный "ловец шахедов" против йеменских хуситов. Также разработка интересна тем, что имеет достаточно высокую гибкость развертывания в полевых условиях.

Сами китайские разработчики акцентируют на том, что боевой лазер OW5-A50 может дополнить имеющиеся мощности ПВО и эффективно борется с малоразмерными воздушными целями. В частности ее возможности помогают сбивать цели, имеющие невысокую скорость и высоту полета.

Впрочем, на выставках китайцы демонстрировали не рабочий образец или макет, а просто модель для теоретического понимания работы устройства. При этом, возможно, что это просто коммерческое предложение и в дальнейшем заинтересованный покупатель ознакомится с рабочими образцами, в частности, на практике, при сбивании воздушных целей.

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