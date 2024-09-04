Переполох в России: Украина продолжает закупать дроны DJI, хотя Китай официально против

В РФ установили, каким образом ВСУ получают возможность оснащать войска китайскими дронами Mavic.

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Официально Китай против того, чтобы в российско-украинской войне использовались дроны отечественного производства. РФ очень беспокоит тот факт, что Украина находит возможности приобретать беспилотники для ВСУ, пишет РИА Новости.

Российское информагентство со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что БПЛА DJI Mavic поставляются в Украину посредством дочерней польской компании. Корреспондент выяснил это, проверив данные на портале госзакупок Prozorrо. В материале говорится, что контракт на сумму 391,5 млн грн заключили муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева и украинская "дочка". На эти деньги были приобретены 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов DJI Mavic 3E. Закупки прошли в августе этого года. На сайте компании данные БПЛА указаны, как имеющиеся в наличии.

Также россияне отметили и деятельность украинской предпринимательницы, которой удалось закупить для ВСУ 1000 дронов DJI Mavic 3 Pro. Сумма контракта составила 71,4 млн грн. Подобного рода сделки она проводила и ранее.

Российские СМИ напомнило, что в 2022 году DJI приостановила деятельность в РФ и Украине, чтобы стороны не задействовали ее продукцию для военных целей. В 2023 году Минторг КНР ограничил экспорт беспилотников, из-за чего производители должны получать специальное официальное разрешение властей на поставки некоторых видов продукции и компонентов к ней. Если Минторг подозревает, что дроны могут применяться на войне, то такие модели вообще не подлежат экспорту.

Ранее мы сообщали, что Китай ввел ограничения на экспорт дронов из-за войны в Украине. Вскоре китайские компании не смогут официально продавать БПЛА с хорошими камерами, которые могут далеко летать и поднимать гранаты.