У китайских стелс-истребителях J-20 устранят главный недостаток: суть модернизации (видео)

Модернизированная версия самолета J-20A получит новый двигатель WS-15 с повышенной тягой, что позволит увеличить потолок и достигнуть сверхзвуковых скоростей.

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В интернете появилось самое четкое изображение китайского стелс-истребителя J-20A, оснащенного новыми турбовентиляторными двигателями WS-15. Этот прорыв в китайской военной авиации означает возможное устранение одного из главных недостатков J-20 — слабой силовой установки. О важнейшем улучшении китайской машины рассказали 9 сентября обозреватели The War Zone.

На фотографии, которая начала распространяться в соцсетях, запечатлен прототип J-20A с серийным номером 2052 на взлетно-посадочной полосе. Скорее всего, это был испытательный аэродром компании-производителя в Чэнду. Авторы материала обратили внимание на вид сзади, позволяющий рассмотреть два турбовентиляторных двигателя WS-15, что говорит о значительных изменениях в конструкции истребителя.

Вариант стелс-истребителя J-20A

J-20A представляет собой модернизированную версию базовой модели J-20. Среди главных доработок — измененная линия фюзеляжа, пересмотренные носовой обтекатель и кабина, а также добавление новой авионики.

Однако ключевое изменение — это внедрение двигателей WS-15, которые, по словам экспертов, помогут значительно сократить технологический разрыв между китайскими истребителями и их западными аналогами.

Новые двигатели WS-15, как сообщается, обеспечивают тягу в 16 330 кг с возможностью увеличения до 18 140 кг. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими двигателями WS-10, что может позволить J-20A конкурировать с американскими F-22 Raptor, оснащенными двигателями Pratt & Whitney F119, которые развивают 15 875 кг тяги.

Появление высококачественной фотографии J-20A с новыми двигателями WS-15 подчеркивает важные достижения Китая в области авиадвигателестроения. Долгое время китайская авиация зависела от российских технологий, но с разработкой WS-15 Китай сделал значительный шаг вперед в развитии собственной авиационной индустрии.

Вместе с тем у экспертов есть вопросы к топливной эффективности и требований к техническому обслуживанию WS-15, особенно относительно времени между капитальными ремонтами. Но все же ключевое преимущество нового двигателя заключается в тяге, которая позволит развивать сверхзвуковую скорость выше 1 Маха и повысить потолок.

Этот прорыв будет иметь серьезные последствия для боевых возможностей ВВС Народно-освободительной армии Китая, укрепляя ее позиции на международной арене и усиливая модернизацию воздушного флота страны.

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