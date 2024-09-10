У китайських стелс-винищувачах J-20 усунуть головний недолік: суть модернізації (відео)

Модернізована версія літака J-20A отримає новий двигун WS-15 з підвищеною тягою, що дасть змогу збільшити стелю і досягти надзвукових швидкостей.

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В інтернеті з'явилося найчіткіше зображення китайського стелс-винищувача J-20A, оснащеного новими турбовентиляторними двигунами WS-15. Цей прорив у китайській військовій авіації означає можливе усунення одного з головних недоліків J-20 — слабкої силової установки. Про найважливіше поліпшення китайської машини розповіли 9 вересня оглядачі The War Zone.

На фотографії, яка почала поширюватися в соцмережах, зображено прототип J-20A із серійним номером 2052 на злітно-посадковій смузі. Найімовірніше, це був випробувальний аеродром компанії-виробника в Ченду. Автори матеріалу звернули увагу на вид ззаду, що дає змогу роздивитися два турбовентиляторні двигуни WS-15, що свідчить про значні зміни в конструкції винищувача.

Варіант стелс-винищувача J-20A

J-20A являє собою модернізовану версію базової моделі J-20. Серед головних доопрацювань — змінена лінія фюзеляжу, переглянуті носовий обтічник і кабіна, а також додавання нової авіоніки.

Однак ключова зміна — це впровадження двигунів WS-15, які, за словами експертів, допоможуть значно скоротити технологічний розрив між китайськими винищувачами та їхніми західними аналогами.

Нові двигуни WS-15, як повідомляється, забезпечують тягу в 16 330 кг з можливістю збільшення до 18 140 кг. Це значне поліпшення порівняно з попередніми двигунами WS-10, що може дозволити J-20A конкурувати з американськими F-22 Raptor, оснащеними двигунами Pratt & Whitney F119, які розвивають 15875 кг тяги.

Поява високоякісної фотографії J-20A з новими двигунами WS-15 підкреслює важливі досягнення Китаю в галузі авіадвигунобудування. Тривалий час китайська авіація залежала від російських технологій, але з розробкою WS-15 Китай зробив значний крок уперед у розвитку власної авіаційної індустрії.

Водночас в експертів є питання до паливної ефективності та вимог до технічного обслуговування WS-15, особливо щодо часу між капітальними ремонтами. Але все ж ключова перевага нового двигуна полягає в тязі, яка дасть змогу розвивати надзвукову швидкість вище 1 Маха і підвищити стелю.

Цей прорив матиме серйозні наслідки для бойових можливостей ВПС Народно-визвольної армії Китаю, зміцнюючи її позиції на міжнародній арені та посилюючи модернізацію повітряного флоту країни.

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Бойові крила Піднебесної: яким парком новітніх J-20 може похвалитися Китай

Раніше повідомлялося, що Китай продовжує активно розвивати свої авіаційні технології, постійно модернізуючи стелс-винищувач J-20. У планах китайських інженерів залучити до модернізації технології штучного інтелекту, розробити новий двигун для підвищення скритності.