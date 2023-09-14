Китайці вкрали американські технології, щоб побудувати винищувач J-20, – генерал США

За словами командувача Тихоокеанських Повітряних сил Кеннета Вілсбаха, китайський J-20 не загрожує американському домінуванню.

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Командувач Тихоокеанських Повітряних сил генерал Кеннет Вілсбах заявив, що китайські стелс-винищувачі J-20 не є літаком, що домінує. Для його побудови КНР вкрали технології. Про це повідомляє The War Zone.

Під час щорічного симпозіуму Асоціації Повітряно-космічних сил в окрузі Колумбія генерал Кеннет Вілсбах розповів про китайські винищувачі та їхню загрозу для США. В Народно-визвольній армії є тільки один оперативний винищувач-неведимка — це J-20. Вперше він здійнявся у небо у 2011 році. За приблизними оцінками, з того часу було вироблено 150-200 літаків J-20.

"Я не думаю, що зараз це домінантний літак у порівнянні з тим, що ми маємо [малопомітні F-22 Raptor і F-35 Lightning} Вони зробили гарне копіювання… майже більшість технологій з цього літака [J-20] було вкрадено зі США", — підкреслив командувач Тихоокеанських Повітряних сил.

J-20 не несе загрози в домінуванні для США Фото: PLA

Відтак Вілсбах переконаний, що американська бойова авіація разом із союзниками та партнерами здатна протистояти будь-якій потенційній загрозі з боку J-20. До того ж США постійно тренуються як самі, так і з партнерами та союзниками, щоб підвищити взаємосумісність. Тому на думку американського генерала, Китай досі знаходиться у невигідному становищу.

Що стосується Тайваню, то генерал каже, що острів має мати озброєння для захисту від J-20. Проте головна загроза походить від бомбардувальників Н-6, балістичних та крилатих ракет.

"Тому, знаєте, якби я був на місці Тайваню, я б не надто переймався J-20 на цьому етапі… Їм потрібно перейматися ним, але є багато інших речей, від яких їм також потрібно захищатися, щоб бути тією складною мішенню, про яку ми говорили раніше", — заявив Вілсбах.

Для цього Тайвань модернізує власні системи ППО, а також купує американські винищувачі F-16 Viper.

Нагадаємо, 24 серпня у КНР заявили, що системи IRST марні для відстеження винищувачів J-20.

3 квітня ЗМІ писали, що Китай створює надзвукові дрони для запуску в парі з винищувачами J-20.