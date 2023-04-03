Китай створює надзвукові дрони для запуску в парі з винищувачами J-20, — ЗМІ

Експерти очікують, що БПЛА FH-97A зможуть літати так само швидко, як J-20, і компенсують нестачу ракет під час бою.

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У Китаї розробляють новий ударний безпілотник FH-97A, який зможе працювати у парі із винищувачем J-20 Mighty Dragon. Про це пише газета South China Morning Post.

Безпілотник під назвою FH-97A представили у листопаді 2022 року на традиційній виставці в окрузі Чжухай як дітище Feihong — дочірньої компанії державної China Aerospace Science and Technology Corporation. Розробники заявили, що дрон призначений для боротьби з великими та середніми безпілотниками, а також пілотованими бойовими літаками, включаючи літаки раннього попередження, стратегічні бомбардувальники та літаки радіоелектронної боротьби.

Тепер китайські військові оглядачі пишуть, що він може стати відомим для новітнього винищувача J-20 Mighty Dragon. Журнал "Військово-морські та торгові судна" вважає, що FH-97A зможе атакувати супротивника, щоб J-20 зосередився на функціях командування, управління, розподілу даних та придушення зв'язку. Такий підхід, на думку аналітиків, повинен збільшити виживання пілотів і літаків, що пілотуються.

У грудні інший китайський журнал Ordnance Industry Science Technology звернув увагу на конструкцію фюзеляжу FH-97A аналогічну до J-20, що передбачає однакову швидкість. Згідно з інформацією, розкритою на виставці в Чжухаї, безпілотник може нести 8 "розумних" ракет класу "повітря-повітря" або баражуючих боєприпасів, а це дозволить компенсувати нестачу боєприпасів у J-20. Малопомітний Mighty Dragon може нести чотири ракети класу "повітря-повітря" середньої та великої дальності у своєму основному відсіку та по одній ракеті малої дальності у кожному бічному збройовому відсіку.

Західні ЗМІ назвали FH-97A клоном американського реактивного безпілотника Kratos XQ-58A Valkyrie, покликаного супроводжувати винищувачі F-35 або F-22, що пілотуються. Однак пекінський військовий аналітик Чжоу Ченмін не погодився з такою думкою, стверджуючи, що моделі мають різні конструкції зі своїми перевагами.

"Valkyrie — дозвуковий дрон, а FH-97A — надшвидкісний варіант", — наголосив він.

Експерт з військово-морських технологій Лі Цзе розповів, що Китай почав розробку безпілотних літальних апаратів у 1960-х роках, а тепер висока ефективність дронів на війні в Україні спонукала китайських військових розвивати цю галузь, об'єднуючи БПЛА з авіацією, що пілотується. На його думку, безпілотники змусять розвідувальні літаки США триматися якомога далі від південно-східного узбережжя КНР.

Державна телекомпанія CCTV у жовтні показала, як китайські військові можуть застосовувати пілотовані літаки разом із дронами на полі бою. За допомогою комп'ютерної графіки журналісти зобразили двомісний J-20, який літає у супроводі кількох ударних дронів, що нагадують GJ-11. Тоді дехто припустив, що другому пілоту можуть доручити саме управління БПЛА.

Раніше писали, що FH-97A має отримати безліч камер та систем для постійного відстеження ворожих цілей. Варто зазначити, що поки що розробка існує тільки у вигляді макета.

У листопаді в Чжухаї показали загадковий безпілотник з конструкцією "крило, що літає", розроблений компанією Chengdu Aircraft Industry Group. Як очікується, новинка зможе працювати у парі із винищувачами J-20.