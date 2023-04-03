Китай создает сверхзвуковые дроны для запуска в паре с истребителями J-20, — СМИ

Эксперты ожидают, что БПЛА FH-97A смогут летать также быстро, как J-20, и компенсируют нехватку ракет во время боя.

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В Китае разрабатывают новый ударный беспилотник FH-97A, который сможет работать в паре с истребителем J-20 Mighty Dragon. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Беспилотник под названием FH-97A представили в ноябре 2022 года на традиционной выставке в округе Чжухай как детище Feihong — дочерней компании государственной China Aerospace Science and Technology Corporation. Разработчики заявили, что дрон предназначен для борьбы с большими и средними беспилотниками, а также пилотируемыми боевыми самолетами, включая самолеты раннего предупреждения, стратегические бомбардировщики и самолеты радиоэлектронной борьбы.

Теперь же китайские военные обозреватели пишут, что он может стать ведомым для новейшего истребителя J-20 Mighty Dragon. Журнал "Военно-морские и торговые суда" считает, что FH-97A может атаковать противника, чтобы J-20 сосредоточился на функциях командования, управления, распределения данных и подавления связи. Такой подход, по мнению аналитиков, должен увеличить выживаемость пилотов и пилотируемых самолетов.

В декабре другой китайский журнал Ordnance Industry Science Technology обратил внимание на конструкцию фюзеляжа FH-97A аналогичную J-20, что предполагает одинаковую скорость. Согласно информации, раскрытой на выставке в Чжухае, беспилотник может нести 8 "умных" ракет класса "воздух-воздух" или барражирующих боеприпасов, а это позволит компенсировать нехватку боеприпасов у J-20. Малозаметный Mighty Dragon может нести четыре ракеты класса "воздух-воздух" средней и большой дальности в своем основном отсеке и по одной ракете малой дальности в каждом боковом оружейном отсеке.

Западные СМИ назвали FH-97A клоном американского реактивного беспилотника Kratos XQ-58A Valkyrie, призванного сопровождать пилотируемые истребители F-35 или F-22. Однако пекинский военный аналитик Чжоу Ченмин не согласился с таким мнением, утверждая, что модели имеют разные конструкции со своими достоинствами.

"Valkyrie — дозвуковой дрон, а FH-97A — сверхскоростной вариант", — подчеркнул он.

Эксперт по военно-морским технологиям Ли Цзе рассказал, что Китай начал разработку беспилотных летательных аппаратов в 1960-х годах, а теперь высокая эффективность дронов на войне в Украине побудило китайских военных развивать эту отрасль, объединяя БПЛА с пилотируемой авиацией. По его мнению, беспилотники заставят разведывательные самолеты США держаться подальше от юго-восточного побережья КНР.

Государственная телекомпания CCTV в октябре показала, как китайские военные могут применять пилотируемые самолеты вместе с дронами на поле боя. С помощью компьютерной графики журналисты изобразили двухместный J-20, летающий в сопровождении нескольких ударных дронов, напоминающие GJ-11. Тогда некоторые предположили, что второму пилоту могут поручить именно управление БПЛА.

Ранее писали, что FH-97A должен получить множество камер и систем для постоянного отслеживания вражеских целей. Стоит отметить, что пока разработка существует только в виде макета.

В ноябре в Чжухае показали загадочный беспилотник с конструкцией "летающее крыло", разработанный компанией Chengdu Aircraft Industry Group. Как ожидается, новинка сможет работать в паре с истребителями J-20.