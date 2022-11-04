В Китае засветился таинственный дрон-невидимка с конструкцией "летающее крыло" (фото)
По одной из версий, аппарат представлен компанией Chengdu Aircraft Industry Group и будет работать в паре с истребителями J-20.
Накануне авиационной выставки в китайском международном аэропорту Чжухай заметили загадочный беспилотник. Об этом сообщает издание The Drive.
Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии аппарата с конструкцией "летающее крыло" без хвоста в задней части. Пока снимки, сделанные со значительного расстояния, не позволяют рассмотреть новую технику во всех подробностях, однако организаторы уже убрали камуфляжный чехол, покрывавший корпус раньше.
Сверху можно заметить большой воздухозаборник, а сзади — большое сопло, намекающее на наличие реактивного двигателя. Слева в центральной части фюзеляжа видна большая открытая секция, которая может служить для размещения полезной нагрузки. Нос самолета достаточно большой, чтобы вместить радары, датчики и другую электронику.
Некоторые предполагают, что китайские производители готовятся представить не макет, а полноценный рабочий прототип беспилотника. На это указывает закрытый отсек для датчиков и бирка с надписью "снять перед полетом" на носовой части, а также визуально прочное шасси. Не исключено также, что это качественно сделанная модель, предназначенная для наземных испытаний.
По неподтвержденным данным, беспилотный самолет является разработкой Chengdu Aircraft Industry Group (CIAG), ведь расположен на аэродроме рядом с другим беспилотником этого же производителя — Wing Loong-10, также известного как Cloud Shadow. Некоторые аналитики предполагают, что новая техника предназначена для работы в паре со стелс-истребителями J-20.
Государственные аэрокосмические компании Китая регулярно представляют новые проекты военных самолетов, беспилотников и другие передовые технологические разработки на так называемой Китайской международной авиационно-космической выставке, которую проводят раз в два года. В 2022 года мероприятие планируют провести с 8 ноября по 13 ноября.
Ранее появились кадры нового китайского стелс-беспилотника, похожего на американский Х-47В от Northrop Grumman. Они вызвали множество вопросов и заинтриговали экспертов. Предполагается, что на камеру запечатлели Star Shadow — машину компании Star UAV System, модель которой разработчики представили еще в 2018 году в Сингапуре.
В сентябре на авиасалоне в китайском городе Чандунь показали боевой беспилотник Wuzhen-8. Сообщается, что он может разгоняется до 3700 км/ч, вести разведку с большой высоты и уничтожать истребители в режиме "камикадзе".