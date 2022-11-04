В Китае засветился таинственный дрон-невидимка с конструкцией "летающее крыло" (фото)

По одной из версий, аппарат представлен компанией Chengdu Aircraft Industry Group и будет работать в паре с истребителями J-20.

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Накануне авиационной выставки в китайском международном аэропорту Чжухай заметили загадочный беспилотник. Об этом сообщает издание The Drive.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии аппарата с конструкцией "летающее крыло" без хвоста в задней части. Пока снимки, сделанные со значительного расстояния, не позволяют рассмотреть новую технику во всех подробностях, однако организаторы уже убрали камуфляжный чехол, покрывавший корпус раньше.

Сверху можно заметить большой воздухозаборник, а сзади — большое сопло, намекающее на наличие реактивного двигателя. Слева в центральной части фюзеляжа видна большая открытая секция, которая может служить для размещения полезной нагрузки. Нос самолета достаточно большой, чтобы вместить радары, датчики и другую электронику.

[ + – ] Беспилотник на аэродроме Чжухай в Китае Фото: Twitter [ + – ] Беспилотник на аэродроме Чжухай в Китае

Некоторые предполагают, что китайские производители готовятся представить не макет, а полноценный рабочий прототип беспилотника. На это указывает закрытый отсек для датчиков и бирка с надписью "снять перед полетом" на носовой части, а также визуально прочное шасси. Не исключено также, что это качественно сделанная модель, предназначенная для наземных испытаний.

[ + – ] Беспилотник на аэродроме Чжухай в Китае

По неподтвержденным данным, беспилотный самолет является разработкой Chengdu Aircraft Industry Group (CIAG), ведь расположен на аэродроме рядом с другим беспилотником этого же производителя — Wing Loong-10, также известного как Cloud Shadow. Некоторые аналитики предполагают, что новая техника предназначена для работы в паре со стелс-истребителями J-20.

Государственные аэрокосмические компании Китая регулярно представляют новые проекты военных самолетов, беспилотников и другие передовые технологические разработки на так называемой Китайской международной авиационно-космической выставке, которую проводят раз в два года. В 2022 года мероприятие планируют провести с 8 ноября по 13 ноября.

Ранее появились кадры нового китайского стелс-беспилотника, похожего на американский Х-47В от Northrop Grumman. Они вызвали множество вопросов и заинтриговали экспертов. Предполагается, что на камеру запечатлели Star Shadow — машину компании Star UAV System, модель которой разработчики представили еще в 2018 году в Сингапуре.

В сентябре на авиасалоне в китайском городе Чандунь показали боевой беспилотник Wuzhen-8. Сообщается, что он может разгоняется до 3700 км/ч, вести разведку с большой высоты и уничтожать истребители в режиме "камикадзе".