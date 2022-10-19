В сети появились кадры нового китайского стелс-беспилотника (фото)

Внешне дрон похож на американский стелс-беспилотник Х-47В, однако среди китайских разработок есть целых три варианта.

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В китайской социальной сети Weibo опубликовали кадры китайского стелс-дрона. Об этом сообщает The War Zone.

Внешне китайская разработка очень похожа на американскую разработку компании Northrop Grumman X-47B. Показанные кадры оставляют за собой множество вопросов: где было снято видео, какие именно дроны там показаны, а также когда именно сняли видео.

[ + – ] Дозаправка беспилотника X-47B

С первого взгляда дрон похож на дрон Star Shadow. Однако из-за низкого качества видео трудно определить многие детали дрона.

[ + – ] Star Shadow

Star Shadow — это проект малоизвестной китайской компании Star UAV System, базирующейся в Чэнду. Впервые он был показан в виде модели на Сингапурском авиасалоне в 2018 году.

Его размах крыльев составляет около 15 метров, а его максимальная взлетная высота составляет 15 км. Автономность стелс-беспилотника позволит ему находится в воздухе до 12 часов. Есть информация, что дрон способен нести до 408 кг полезной нагрузки.

Вторая версия показанного на видео — это стелс-беспилотник Caihong-7, который был разработан Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией. Полномасштабный макет также был показан в 2018 году. Его размах крыльев составляет 22 метра, а максимальная скорость составляет 0,75 Маха при максимальном взлетном весе 14,3 тонны.

[ + – ] БПЛА CH-7

Наиболее вероятный вариант — CS-550T от Aviation Industry Corporation of China. Это сравнительно небольшой БПЛА с размахом крыльев в 5 метров, который может перевозить свыше 50 кг полезной нагрузки, например, устройства для помех или инфракрасные камеры.

[ + – ] CS-550T - наиболее вероятный вариант попавжего на видео БПЛА

Вдобавок к этой версии подходит то, что данный БПЛА уже совершал полеты, а статус первых двух других беспилотников неизвестен.

Напомним, в Китае показали БПЛА "Парящий дракон", который способен работать на высоте до 18,3 км.

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