В небе над Филиппинами сфотографировали загадочный самолет-невидимку (фото)

Военно-воздушные силы страны рапортовали о вылете на перехват неизвестного воздушного судна, но оно на связь не выходило, и ускорившись сменило курс.

В небе над Филиппинами был зафиксирован таинственный самолет с ромбовидным фюзеляжем, тонкими крыльями и централизованной выхлопной системе. Об этом пишет милитари отдел The Drive.

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Фотограф Майкл Фугнит рассказал изданию, что он занимается пейзажной съемкой. Он встал рано утром в Санта-Магдалене, чтобы поймать восход солнца. Выйдя на улицу, он увидел необычный самолет, который летел на высокой скорости. Он сделал единственный снимок, но из-за погодных условий и оптики, снимок вышел зернистый и не лучшего качества. В издании проверили достоверность фото, и следов редактирования не обнаружили.

Неизвестным бортом может быть высотный, стелс-беспилотник RQ-180. Его разработка ведется в закрытых условиях. Маршрут БПЛА может объясниться тем, что он перелетал в другую страну. Вылететь секретный БПЛА мог из базы Зоны 51 в Неваде.

[ + – ] Рендер RQ-180 Фото: the drive

При этом в издании не исключают, что самолет на самом деле может быть разработкой Китая. В КНР достаточно проектов по созданию стратегических скрытных БПЛА и стелс-дронов. Китай мог следить за крупнейшими учениями США, Великобритании, Индии, Японии и Австралии, которые проходили в Индийском океане. Несмотря на их завершение в конце августа, определенные действие по выводу кораблей все еще могут происходить.

[ + – ] Проект стелс-дрона CH-7 КНР Фото: South China Morning Post

Реакция властей Филиппин на самолет

Как пишут в Inquirer.net, ВВС Филиппин заявили, что они поднимали в воздух два истребителя FA-50 для перехвата неизвестного самолета. Он приблизился к воздушному пространству Филиппин в прошлый четверг.

"FA-50 летели с максимально допустимой скоростью в направлении неизвестного самолета. Примерно через 4 минуты после перехвата неизвестный самолет изменил направление на север, увеличив скорость до 400 узлов (740 км/ч), и направился в сторону от воздушного пространства Филиппин. Перехват был прекращен в 9:45", — сообщили в ведомстве.

При этом в издании предполагают, что БПЛА может обладать самым современным РЭБ, поэтому его истинная высота могла быть установлена неверно.

Напомним, в Украине представили уникальный стелс-дрон "АСЕ ONE", который будет способен лететь на скорости свыше 900 км/ч.

Отметим, что в Тайване создадут систему защиты от дронов из-за неизбежной угрозы со стороны Китая.