У небі над Філіппінами сфотографували загадковий літак-невидимку (фото)

Військово-повітряні сили країни рапортували про виліт на перехоплення невідомого повітряного судна, але воно на зв'язок не виходило і, прискорившись, змінило курс.

У небі над Філіппінами був зафіксований таємничий літак із ромбоподібним фюзеляжем, тонкими крилами і централізованою вихлопною системою. Про це пише мілітарі відділ The Drive.

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Фотограф Майкл Фугніт розповів виданню, що він займається пейзажною зйомкою. Він встав рано вранці в Санта-Магдалені, щоб зловити схід сонця. Вийшовши на вулицю, він побачив незвичайний літак, який летів на високій швидкості. Він зробив єдиний знімок, але через погодні умови й оптику знімок вийшов зернистим і не кращої якості. У виданні перевірили достовірність фото, і слідів редагування не виявили.

Невідомим бортом може бути висотний стелс-безпілотник RQ-180. Його розробка ведеться в закритих умовах. Маршрут БПЛА можна пояснити тим, що він перелітав в іншу країну. Вилетіти секретний БПЛА міг із бази Зони 51 в Неваді.

[ + – ] Рендер RQ-180 Фото: the drive

При цьому в виданні не виключають, що літак насправді може бути розробкою Китаю. У КНР досить проектів зі створення стратегічно прихованих БПЛА і стелс-дронів. Китай міг стежити за найбільшими навчаннями США, Великобританії, Індії, Японії і Австралії, які відбувалися в Індійському океані. Незважаючи на їхнє завершення в кінці серпня, певні дії з виведення кораблів все ще можуть тривати.

[ + – ] Проект стелс-дрона CH-7 КНР Фото: South China Morning Post

Реакція влади Філіппін на літак

Як пишуть в Inquirer.net, ВПС Філіппін заявила, що вони піднімали в повітря два винищувачі FA-50 для перехоплення невідомого літака. Він наблизився до повітряного простору Філіппін минулого четверга.

"FA-50 летіли з максимально допустимою швидкістю в напрямку невідомого літака. Приблизно через 4 хвилини після перехоплення невідомий літак змінив напрямок на північ, збільшивши швидкість до 400 вузлів (740 км/год), і попрямував в сторону від повітряного простору Філіппін. Перехоплення було припинено о 9:45", — повідомили у відомстві.

При цьому в виданні припускають, що БПЛА може володіти найсучаснішим РЕБ, тому його справжня висота могла бути встановлена неправильно.

Нагадаємо, в Україні представили унікальний стелс-дрон "АСЕ ONE", який буде здатний летіти на швидкості понад 900 км/год.

Відзначимо, що в Тайвані створять систему захисту від дронів через неминучу загрозу з боку Китаю.