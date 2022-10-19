У мережі з'явилися кадри нового китайського стелс-безпілотника (фото)

Зовні дрон схожий на американський стелс-безпілотник Х-47В, проте серед китайських розробок є три варіанти.

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У китайській соціальній мережі Weibo опублікували кадри китайського стелс-дрона. Про це повідомляє The War Zone.

Зовні китайська технологія дуже схожа на американську розробку компанії Northrop Grumman X-47B. Показані кадри залишають за собою безліч питань: де було зняте відео, які саме дрони там показані, а також коли саме зняли відео.

[ + – ] Дозаправка безпілотника X-47B

Із першого погляду, дрон схожий на дрон Star Shadow. Однак через низьку якість відео важко визначити багато деталей дрона.

[ + – ] Star Shadow

Star Shadow — це проєкт маловідомої китайської компанії Star UAV System, що базується в Ченду. Вперше його показали у вигляді моделі на Сінгапурському авіасалоні у 2018 році.

Його розмах крил становить близько 15 метрів, а максимальна злітна висота становить 15 км. Автономність стелс-безпілотника дозволить йому перебувати в повітрі до 12 години. Є інформація, що дрон здатний нести до 408 кг корисного навантаження.

Друга версія показаного на відео — це стелс-безпілотник Caihong-7, розроблений Китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією. Повномасштабний макет також був показаний у 2018 році. Його розмах крил становить 22 метри, а максимальна швидкість становить 0,75 маху при максимальній злітній вазі 14,3 тонни.

[ + – ] БПЛА CH-7

Найімовірніший варіант — CS-550T від Aviation Industry Corporation of China. Це порівняно невеликий БПЛА з розмахом крил 5 метрів, який може перевозити понад 50 кг корисного навантаження, наприклад, пристрої для перешкод або інфрачервоні камери.

[ + – ] CS-550T — найімовірний варіант потрапив на відео БПЛА

На додачу до цієї версії підходить те, що цей БПЛА вже здійснював польоти, а статус перших двох інших безпілотників невідомий.

Нагадаємо, у Китаї показали БПЛА "Дракон, що ширяє", який здатний працювати на висоті до 18,3 км.

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