У Китаї засвітився таємничий дрон-невидимка з конструкцією "літаюче крило" (фото)

За однією з версій, апарат представлений компанією Chengdu Aircraft Industry Group і працюватиме в парі з винищувачами J-20.

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Напередодні авіаційної виставки у китайському міжнародному аеропорту Чжухай помітили загадковий безпілотник. Про це повідомляє видання The Drive.

Очевидці розмістили в соціальних мережах фото апарату з конструкцією "літаюче крило" без хвоста в задній частині. Поки що знімки, зроблені зі значної відстані, не дозволяють розглянути нову техніку в усіх подробицях, проте організатори вже прибрали камуфляжний чохол, що покривав корпус раніше.

Зверху можна помітити великий повітрозабірник, а ззаду — велике сопло, що натякає на реактивний двигун. Зліва в центральній частині фюзеляжу видно велику відкриту секцію, яка може слугувати для розміщення корисного навантаження. Ніс літака досить великий, щоб вмістити радари, датчики й іншу електроніку.

[ + – ] Безпілотник на аеродромі Чжухай у Китаї Фото: Twitter [ + – ] Безпілотник на аеродромі Чжухай у Китаї

Дехто припускає, що китайські виробники готуються представити не макет, а повноцінний робочий прототип безпілотника. На це вказує закритий відсік для датчиків і бірка з написом "зняти перед польотом" на носовій частині, а також візуально міцне шасі. Не заперечується також, що це якісно зроблена модель, призначена для наземних випробувань.

[ + – ] Безпілотник на аеродромі Чжухай у Китаї

За непідтвердженими даними, безпілотний літак є розробкою Chengdu Aircraft Industry Group (CIAG), адже розташований на аеродромі поряд з іншим безпілотником цього ж виробника Wing Loong-10, також відомого як Cloud Shadow. Деякі аналітики припускають, що нова техніка призначена для роботи в парі зі стелс-винищувачами J-20.

Державні аерокосмічні компанії Китаю регулярно репрезентують нові проєкти військових літаків, безпілотників та інші передові технологічні розробки на так званій Китайській міжнародній авіаційно-космічній виставці, яку проводять раз на два роки. У 2022 році захід планують провести з 8 листопада по 13 листопада.

Раніше з'явилися кадри нового китайського стелс-безпілотника, подібного до американського Х-47В від Northrop Grumman. Вони викликали багато запитань та заінтригували експертів. Передбачається, що на камеру зняли Star Shadow — машину компанії Star UAV System, модель якої розробники представили ще в 2018 році в Сінгапурі.

У вересні на авіасалоні в китайському місті Чандунь показали бойовий безпілотник Wuzhen-8. Повідомляється, що він може розганяти до 3 700 км/год, вести розвідку з великої висоти і знищувати винищувачі в режимі "камікадзе".