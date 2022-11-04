Клон австралийского Ghost Bat: в Китае представили новый истребитель-беспилотник (фото)

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В Китае показали обновленную версию беспилотника FH-97A, который идентичен разработки австралийской дочерней компании Boeing MQ-28 Ghost Bat. Об этом сообщает The War Zone.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CAST) показала вторую модель беспилотника FH-97. Его первая версия "вдохновлялась" американским XQ-58A Valkyrie.

На следующей неделе в Чжухае откроют авиасалон, но фото FH-97A уже опубликовали в сети. Похоже, что FH-97 так и остался в виде макета, который был представлен на том же авиасалоне, но в 2021 году. Изменение в дизайне затронули форму фюзеляжа, крыльев и вертикальных стабилизаторов.

Также поменялся внешний вид сопла двигателя сзади. Теперь отверстия четко видны и не скрыты корпусом.

[ + – ] FH-97A сзади [ + – ] FH-97 имеет скрытые сопла двигателей

Как пишет автор, общий дизайн FH-97A очень похож на австралийский MQ-29 Ghost Bat. У них схожая концепция, а также размещение датчиков и камер. При этом вероятно, что FH-97A в отличие от предыдущей версии будет предназначен для миссий "воздух-воздух", а не "воздух-земля". Об этом говорит факт переноса некоторых датчиков в другие места. Поэтому он сможет уничтожать самолеты или беспилотники врага.

[ + – ] MQ-28 Ghost Bat

Также беспилотник оснащается множеством камер для обнаружения и отслеживания сразу нескольких целей под разными углами и в условиях радиоподавления. Такой беспилотник подойдет для обеспечения ближней обороны или же для защиты уязвимых самолетов, например, топливозаправщики, разведывательные и другие.

[ + – ] Пусковая установка для боеприпасов у FH-97A

Напомним, в США закупят Ghost Bat для пары к истребителю шестого поколения.

29 сентября 2021 года Китай представил ударно-разведывательный БПЛА FH-97.