Клон австралійського Ghost Bat: у Китаї представили новий винищувач-безпілотник (фото)

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У Китаї показали оновлену версію безпілотника FH-97A, який ідентичний розробці австралійської дочірньої компанії Boeing MQ-28 Ghost Bat. Про це повідомляє The War Zone.

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація показала другу модель безпілотника FH-97. Його перша версія "надихалася" американським XQ-58A Valkyrie.

Наступного тижня у Чжухаї відкриють авіасалон, але фото FH-97A вже опублікували в мережі. Схоже, що FH-97 так і залишився у вигляді макета, представленого на тому ж авіасалоні, але в 2021 році. Зміна в дизайні торкнулася форми фюзеляжу, крил і вертикальних стабілізаторів.

Також змінився зовнішній вигляд сопла двигуна ззаду. Тепер отвори чітко видно та не приховано корпусом.

[ + – ] FH-97A ззаду [ + – ] FH-97 має приховані сопла двигунів

Як пише автор, загальний дизайн FH-97A дуже схожий на австралійський MQ-29 Ghost Bat. У них схожа концепція, а також розміщення датчиків і камер. При цьому ймовірно, що FH-97A на відміну від попередньої версії буде призначений для місій "повітря-повітря", а не "повітря-земля". Про це свідчить факт перенесення деяких датчиків в інші місця. Тому він зможе знищувати літаки чи безпілотники ворога.

[ + – ] MQ-28 Ghost Bat

Також безпілотник оснащується безліччю камер для виявлення і відстеження відразу кількох цілей під різними кутами та в умовах радіопридушення. Такий безпілотник підійде для забезпечення ближньої оборони або захисту вразливих літаків, наприклад, паливозаправники, розвідувальні й інші.

[ + – ] Пускова установка для боєприпасів у FH-97A

Нагадаємо, у США закуплять Ghost Bat для пари до винищувача шостого покоління.

29 вересня 2021 року Китай представив ударно-розвідувальний БПЛА FH-97.