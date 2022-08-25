Беспилотник по цене F-35. США может закупить БПЛА для пары к истребителю шестого поколения

Австралийские БПЛА Ghost Bat созданы по подобию истребителей. Они смогут защищать более дорогие и важные самолеты разведки или заправщики. В США присматриваются к покупке для программы воздушного доминирования следующего поколения.

ВВС США следят за развитием беспилотника следующего поколения MQ-28 Ghost Bat, который разработали в Boeing Australia. Его может закупить армия в качестве ведомого для истребителя шестого поколения. Об этом сообщает The War Zone.

Министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл подтвердил предварительные обсуждения с Boeing о покупке MQ-28 в рамках программы NGAD. NGAD — это Next Generation Air Dominance. Программа предназначена для обеспечения воздушного доминирования в США на суднах следующего поколения.

[ + – ] Фюзеляж первого прототипа MQ-28

Беспилотники MQ-28 могли бы послужить механизмом для снижения риска в рамках усилий по развитию возможностей БПЛА для NGAD. Кендалл отметил большой взаимный интерес к совместной работе. На данный момент существует два прототипа Ghost Bat, которые уже поднимались в воздух. Вскоре к ним присоединится третий БПЛА для проведения летних испытаний.

Австралийская армия хочет получить БПЛА к 2024-2025 годам. Их планируется объединить с истребителями F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler. Они будут способны вместе выполнять многофункциональные миссии. Беспилотники MQ-28 также могут послужить защитниками дорогих самолетов — заправщика КС-30 или самолета дальнего радиообнаружение E-7 Wedgetail, которые много стоят.

Кендалл также отметил, что MQ-28 могут быть относительно дешевыми так как ранее он сообщал, что ведомый для самолетов следующего поколения будет стоить как истребитель F-35. Вероятно, для американской армии построят специальную модификацию ведомого, но на данный момент подробностей об этом нет.

Ведомый беспилотник — это новый концепт применения ударных беспилотников в связке с самолетами. К примеру, есть ведущий управляемый истребитель, а за ним следует БПЛА с различным набором вооружения. Они способны выполнять многообразные задачи в такой связке.

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