В России начали разработку скоростного БПЛА "Гром", управляющего роем дронов поменьше

Беспилотник должен быть очень быстрым, чтобы работать вместе с истребителями, но пока у РФ нет даже эскизного проекта.

Российские конструкторы приступила к разработке нового многоцелевого беспилотного летательного аппарата "Гром" в рамках государственного заказа. Об этом представители компании "Кронштадт" рассказали агентству ТАСС на форуме "Армия-2022".

Предприятие заключило контракты на разработку эскизного проекта и уже приступили к созданию БПЛА. Стоит отметить, что концепт будущего беспилотника "Грома" представили еще в 2020 году вместе с основными характеристиками, однако с тех пор никакой новой информации о нем не поступало. В августе 2021 года директор "Кронштадта" Сергей Богатиков заявил, что разработчики прорабатывают различные варианты исполнения аппарата.

Заявленные характеристики БПЛА "Гром"

Взлетная масса: 7 т

Размах крыла: 10 м

Высота: 3,8 м

Длина: 13,8 м

Полезная нагрузка: 1,3 т (по другим сведениям — 2 т)

Скорость: до 1000 км/ч

Крейсерская скорость: 800 км/ч

Практический потолок: 12 000 м

Дальность полета: 800 км

Как утверждают разработчики, "Гром" должен работать вместе с пилотируемыми самолетами Су-35 и Су-57 в качестве ведомого. Он сможет провоцировать, отвлекать на себя и уничтожать противовоздушную оборону противника, а также призван бороться с кораблями и поражать объекты береговой инфраструктуры, чтобы сохранять жизни пилотов.

Для атаки БПЛА получит ракеты Х-38 класса "воздух-земля" или корректируемые бомбы КАБ-500С. Он также должен управлять роем из 10-ти дронов "Молния", запускаемых с самолетов, "общаться" с ними и координировать действия, при этом группа аппаратом сможет выполнять задания автономно, пользуясь искусственным интеллектом. Пока "Молний" на вооружении России не имеется.

Характеристики дрона "Молния"

Длина: 1,5 м

Размах крыла: 1,2 м

Вес полезной нагрузки: до 7 кг

Скорость: 700-800 км/ч

Двигатель: турбореактивная силовая установка

На недавнем форуме "Армия-2022" в России показали "мифический" дрон для военно-морского флота. Военные выставили лишь макет аппарата, который по задумке конструкторов должен вертикально взлетать и садиться. Перед ним поставили задачи разведки, наблюдения, фотосъемки и перевозки грузов.

Также в России представили БПЛА ZALA 421-24, который оказался копией китайского дрона DJI. Разработчики уверяют, что аппарат неуязвим для систем РЭБ.