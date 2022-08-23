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Диджитал

В России начали разработку скоростного БПЛА "Гром", управляющего роем дронов поменьше

Гром, БПЛА, беспилотник
Фото: Twitter | Российский БПЛА "Гром" на выставке "Армия-2020"

Беспилотник должен быть очень быстрым, чтобы работать вместе с истребителями, но пока у РФ нет даже эскизного проекта.

Российские конструкторы приступила к разработке нового многоцелевого беспилотного летательного аппарата "Гром" в рамках государственного заказа. Об этом представители компании "Кронштадт" рассказали агентству ТАСС на форуме "Армия-2022".

Предприятие заключило контракты на разработку эскизного проекта и уже приступили к созданию БПЛА. Стоит отметить, что концепт будущего беспилотника "Грома" представили еще в 2020 году вместе с основными характеристиками, однако с тех пор никакой новой информации о нем не поступало. В августе 2021 года директор "Кронштадта" Сергей Богатиков заявил, что разработчики прорабатывают различные варианты исполнения аппарата.

Заявленные характеристики БПЛА "Гром"

  • Взлетная масса: 7 т
  • Размах крыла: 10 м
  • Высота: 3,8 м
  • Длина: 13,8 м
  • Полезная нагрузка: 1,3 т (по другим сведениям — 2 т)
  • Скорость: до 1000 км/ч
  • Крейсерская скорость: 800 км/ч
  • Практический потолок: 12 000 м
  • Дальность полета: 800 км

Как утверждают разработчики, "Гром" должен работать вместе с пилотируемыми самолетами Су-35 и Су-57 в качестве ведомого. Он сможет провоцировать, отвлекать на себя и уничтожать противовоздушную оборону противника, а также призван бороться с кораблями и поражать объекты береговой инфраструктуры, чтобы сохранять жизни пилотов.

Для атаки БПЛА получит ракеты Х-38 класса "воздух-земля" или корректируемые бомбы КАБ-500С. Он также должен управлять роем из 10-ти дронов "Молния", запускаемых с самолетов, "общаться" с ними и координировать действия, при этом группа аппаратом сможет выполнять задания автономно, пользуясь искусственным интеллектом. Пока "Молний" на вооружении России не имеется.

Характеристики дрона "Молния"

  • Длина: 1,5 м
  • Размах крыла: 1,2 м
  • Вес полезной нагрузки: до 7 кг
  • Скорость: 700-800 км/ч
  • Двигатель: турбореактивная силовая установка

На недавнем форуме "Армия-2022" в России показали "мифический" дрон для военно-морского флота. Военные выставили лишь макет аппарата, который по задумке конструкторов должен вертикально взлетать и садиться. Перед ним поставили задачи разведки, наблюдения, фотосъемки и перевозки грузов.

Также в России представили БПЛА ZALA 421-24, который оказался копией китайского дрона DJI. Разработчики уверяют, что аппарат неуязвим для систем РЭБ.