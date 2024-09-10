Війська Китаю просунулися на десятки кілометрів через кордон з Індією, — ЗМІ (фото)

Наявні підтвердження свідчать про те, що китайські війська проникли щонайменше на 60 км в індійському штаті Аруначал-Прадеш.

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У соціальних мережах з'явилися зображення, які свідчать про те, що китайські війська діють глибоко всередині спірної території, яка перебуває під управлінням Індії й на яку претендує КНР. Про це пише Newsweek.

Наявні підтвердження вказують на те, що китайські війська проникли щонайменше на 60 км в індійському штаті Аруначал-Прадеш, який Китай називає "Південним Тибетом".

Цей один із найбільш спірних регіонів у прикордонному конфлікті Індії та Китаю, який сягає корінням у британську колоніальну епоху. Під час війни 1962 року Китай просунувся в Аруначал-Прадеш і Аксайчині — ще одному спірному регіоні.

На недавніх фото, зроблених в окрузі Анджо і опублікованих індійським новинним агентством NewsFy, видно залишки багать, порожні банки, упаковки з-під продуктів і наскельні малюнки.

Повідомляється, що написи були нанесені китайською та англійською. На камені значилося слово "Китай" і рік 2024. Зокрема, була і п'ятикутна зірка — символ, який зазвичай пов'язують із Комуністичною партією КНР.

Написи, залишені китайськими солдатами

Джерела, на які посилається новинний портал, повідомили, що китайські війська пішли з цього регіону за тиждень до того, як малюнки виявили.

Висока напруженість між Китаєм та Індією зберігалася після кривавого інциденту в долині Галван 2020 року. Тоді в малонаселеному регіоні Ладакх загинули 20 індійських солдатів і невідома кількість китайських військовослужбовців. Зіткнення сталося вздовж лінії зіткнення, встановленої після конфлікту 1962 року. Наступні рукопашні сутички відбулися вздовж кордону у 2021 і 2022 роках, хоча про жертви не повідомлялося.

Нагадаємо, що Китай створив бойовий лазер OW5-A50, щоб збивати дрони типу "Шахед".

Також повідомлялося, що в китайських стелс-винищувачах J-20 усунуть головний недолік.