"Скасувати позики": адміністрація Байдена запропонувала пробачити Україні 50% боргу

Інші 50% боргу за бажання зможе списати наступний президент США Дональд Трамп, але не раніше січня 2026 року.

Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала Конгресу списати Україні половину боргу, який Америка надавала в рамках економічної допомоги Києву. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомив "Голос Америки".

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це" — сказав Міллер.

Йдеться про закон, який у квітні 2024 року ухвалив Конгрес. Він стосується асигнувань на безпеку України у розмірі близько 61 мільярда доларів.

За його умовами, економічна допомога у розмірі близько 10 мільярдів доларів надається Україні не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Проте норми документа також надають Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики, починаючи з 15 листопада 2024 року. Тобто сума, яку наразі Білий дім хоче списати, становить 4,65 млрд доларів.

Інші 50% позики зможе пробачити не раніше 1 січня 2026 року наступний президент США Дональд Трамп, якщо захоче.

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Оскільки Білий дім вже подав заяву до Конгресу, в якій повідомив про свій намір списати Києву 50% "економічного" боргу, то американські законодавці можуть ухвалити резолюцію проти подібного кроку. Проте у Держдепі сподіваються, що цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", — наголосив Міллер.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ дізнались, що США передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги на суму 275 млн доларів.

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