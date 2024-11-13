Порушить ще одну традицію: Меланія Трамп не переїде за чоловіком до Білого дому

Дружина Дональда Трампа, найімовірніше, залишиться в Нью-Йорку, де навчається її єдиний син Беррон, припускають журналісти.

Меланія Трамп навряд чи переїде в Білий дім на постійній основі як перша леді під час другого перебування Дональда Трампа на посаді президента США. Про це пише CNN.

Журналісти з посиланням на численні джерела, повідомили, що обговорення про те, як і де Меланія Трамп проводитиме час, тривають.

Меланія Трамп вітає чоловіка з перемогою на виборах у США Фото: Getty Images

Це буде ще одне порушення традицій із боку майбутньої першої леді.

Одним із її перших офіційних рішень уже стало ігнорування традиційної і символічної зустрічі з першою леді Джилл Байден, яка йде, у Білому домі, оскільки президент Джо Байден приймає обраного президента в Овальному кабінеті 13 листопада.

Після того, як Джилл Байден надіслала запрошення на традиційне чаювання, відбулося обговорення присутності нової першої леді, та члени команди Дональда Трампа ясно дали зрозуміти, що для неї важливо поїхати. Джерела посилалися на попередній конфлікт розкладів Меланії Трамп, пов'язаний з її книжкою, але остаточне рішення ще не було ухвалено.

Однак цей епізод свідчить про те, що Меланія Трамп, яка перші чотири роки свого перебування в Білому домі присвятила переосмисленню своєї ролі, закладає ранній маркер і вказує на те, що в другому році правління у неї буде ще більше автономії.

Меланія Трамп у Білому домі Фото: The White House

"Я не турбуюся, тому що цього разу все по-іншому. У мене набагато більше досвіду і знань. Я вже була в Білому домі. Коли ви туди входите, ви точно знаєте, чого очікувати", — сказала дружина Дональда Трампа в нещодавньому дружньому інтерв'ю Fox News, представляючи свої мемуари.

Очікується, що Меланія проведе більшу частину свого часу протягом наступних чотирьох років не в Білому домі, а буде переїжджати між Нью-Йорком і Палм-Біч, Флорида, повідомили CNN джерела, знайомі з перебігом подій. Однак вони наполягали на тому, що вона все одно буде присутня на великих заходах і матиме власну платформу як перша леді.

Під час свого першого терміну на посаді президента Дональд Трамп проводив зимові вихідні в Мар-а-Лаго, а літні — у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, і очікується, що він продовжить це робити. Байдени також проводили багато часу в будинках сім'ї в Делавері, хоча Білий дім був основним місцем проживання Джо і Джилл Байденів по буднях протягом останніх чотирьох років.

За словами джерел, за останні чотири роки Меланія Трамп обзавелася власним життям і колом друзів у Флориді і, найімовірніше, продовжить проводити там багато часу.

Джерела припустили, що майбутня перша леді також проведе значну кількість часу в Trump Tower у Нью-Йорку, щоб бути поруч зі своїм сином Берроном, який навчається в Нью-Йоркському університеті. Її бачили в місті в неділю, коли вона поверталася з ним із Флориди на борту приватного літака обраного президента.

Меланія Трамп підтримує свого чоловіка, але не повернеться в Білий дім Фото: Getty

Будучи першою леді, Меланія Трамп трималася відносно скромно, але насолоджувалася пишністю і церемонністю офісу, приймаючи подружжя світових лідерів і приділяючи особливу увагу державним візитам і святковим урочистостям.

Джерела та спостерігачі стверджують, що Меланія Трамп повністю підтримує політичні погляди свого чоловіка та висловлюється щодо питань з консервативної точки зору. Однак вона заявила, що підтримує право жінок на аборти і гасло "моє тіло — моя справа".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мемуари першої леді Меланії Трамп. Критики назвали їх плоскими, абстрактними і найменш відвертими з усіх описів життя.