Споры из-за Беларуси: в США обсуждают план отмены санкций на калийные удобрения

Среди американских чиновников возникли разногласия по вопросу вывоза украинского зерна через Беларусь. В Госдепартаменте не хотят отменять санкции, поскольку считают, что Лукашенко не пойдет на сделку из-за отношений с Путиным.

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В Администрации президента США Джо Байдена возникли разногласия между чиновниками по вопросу санкций относительно белорусских калийных удобрений. В центре дебатов оказалось предложение отменить на 6 месяцев санкции на калийные удобрения в обмен на коридор для украинского зерна для его транспортировки через Беларусь в Прибалтику. Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что официальные лица в Госдепартаменте не хотят отменять санкции и говорят, что эта идея не имеет реального потенциала для реализации, поскольку Лукашенко вряд ли пойдет на сделку ввиду тесных связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время официальные лица в Совете национальной безопасности Белого дома считают, что, хотя эта идея и сложна, она является одной из единственных жизнеспособных альтернатив.

"Мы активно изучаем варианты с международным сообществом для восстановления украинского экспорта и смягчения последствий российской агрессии для глобальной продовольственной безопасности", — заявил представитель Белого дома.

[ + – ] Хранилище калийных удобрений в Беларуси

Газета отмечает, что Турция и Россия обсудили предварительное соглашение о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из порта в Черном море. Это вызвало скептицизм со стороны украинских властей, а также в Вашингтоне, поскольку Украина не является стороной соглашения.

Однако идея белорусского коридора нашла поддержку среди дипломатов ООН и других стран, поскольку она предполагает доставку большого количества украинского зерна на рынок без использования Черного моря, путем отправки его на север по железной дороге.

Так как Украина, Беларусь и Литва имеют одинаковые железные дороги с более широкой колеей, этот маршрут позволит избежать значительных задержек, возникающих при транспортировке через Польшу. В обмен на это Минск может получить снятие санкционных ограничений на экспорт своих калийных удобрений, что предельно важно на фоне нарастающего глобального продовольственного кризиса.

Напомним, 8 июня состоялась встреча министров иностранных дел России и Турции, во время которой обсуждался вопрос разблокирования украинских портов в Черном море. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, если украинская сторона готова обеспечить проход сухогрузов через заминированные воды, то со стороны РФ не будет никаких препятствий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов "помочь американцам" и организовать поставки детского питания в США. Он подчеркнул, что в Беларуси "хорошее молоко, мясные продукты, консервы и молочные смеси", которые Минск может отправлять через океан.