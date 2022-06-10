"Чтобы не оттяпали": Лукашенко пригрозил Европе войной за Западную Украину

Политик уверен, что страны Запада хотят "выровнять фронт" и для этого им понадобится оккупировать часть нашей территории.

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Страны Запада хотят оккупировать прилегающую к ним часть Украины, чтобы "выровнять фронт" в противостоянии против РФ, поэтому Беларуси придется "воевать за Западную Украину", чтобы этого не допустить. Об этом в ходе республиканского семинара-совещания заявил белорусский политик Александр Лукашенко.

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По словам главы республики, коллективный Запад стремится "выровнять фронт", чтобы он проходил по линии от Смоленска до Пскова или от Смоленска до Курска и Ростова через Брянск, однако этому плану мешает территория Беларуси. По мнению Лукашенко, чтобы решить эту задачу страны Запада могут начать наступление на республику с Западной Украины.

"Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", — сказал Лукашенко.

Напомним, также сегодня белорусский лидер пригрозил чиновникам республики "украинским сценарием". В случае возникновения новых беспорядков Лукашенко пообещал отправить государственных служащих "вперед с автоматами в руках".

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Беларусь увеличит численность своей армии до 80 тысяч военнослужащих для создания оперативного командования на границе.

Также мы писали, что, по словам Лукашенко, РФ планирует присоединить к Союзному государству, в котором состоит Беларусь, ряд постсоветских стран.

Российские СМИ в свою очередь сообщали, что на сентябрь готовится референдум о так называемом слиянии РФ с республикой.