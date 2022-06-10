"Щоб не відцапали": Лукашенко пригрозив Європі війною за Захід України

Політик упевнений, що країни Заходу хочуть "вирівняти фронт" і для цього їм доведеться окупувати частину нашої території.

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Країни Заходу хочуть окупувати прилеглу до них частину України, щоб "вирівняти фронт" у протистоянні проти РФ, тому Білорусі доведеться "воювати за Захід України", щоб цього не допустити. Про це під час республіканського семінару-наради заявив білоруський політик Олександр Лукашенко.

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За словами глави республіки, колективний Захід прагне "вирівняти фронт", щоб він проходив лінією від Смоленська до Пскова або від Смоленська до Курська і Ростова через Брянськ, проте цьому плану заважає територія Білорусі. На думку Лукашенка, щоб вирішити це завдання, країни Заходу можуть розпочати наступ на республіку із Західної України.

"Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, також сьогодні білоруський лідер пригрозив чиновникам республіки "українським сценарієм". У випадку виникнення нових заворушень, Лукашенко пообіцяв відправити державних службовців "вперед з автоматами в руках".

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Білорусь збільшить чисельність своєї армії до 80 тисяч військовослужбовців для створення оперативного командування на кордоні.

Також ми писали, що, за словами Лукашенка, РФ планує приєднати до Союзної держави, в якій є Білорусь, низку пострадянських країн.

Російські ЗМІ зі свого боку повідомляли, що на вересень готується референдум про так зване злиття РФ з республікою.