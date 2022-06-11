"Закінчився найважчий етап": Лукашенко привітав білорусів на честь випускного свого сина

Глава республіки закликав молодь "вчасно" виходити на роботу та народжувати дітей, пообіцявши, що після закінчення школи жити стане простіше. На церемонії Микола Лукашенко та його однокласниця позували у кольорах українського прапора.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав школярів із випускним, який цього року відзначає його син Микола. Відеоролик у YouTube опублікував білоруський державний телеканал "ОНТ".

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Олександр Лукашенко заявив, що вчитися в школі дуже важко, адже доводиться вчити нелюбі предмети та одночасно освоювати безліч знань із різних областей. Після випускного, за його словами, муки закінчуються, і людина може освоїти професію на свій смак.

[ + – ] Микола Лукашенко на випускному Фото: Скриншот

"Закінчився другий, найважчий етап вашого життя. Перший — дитячий садок, а зараз — школа", — висловився президент. — "Далі однозначно буде легше. Але тільки в тому випадку, якщо ви точно й правильно визначите свій подальший шлях і вам потрібно буде займатися лише однією, може бути двома-трьома конкретними справами. Якщо точно визначите, то обов'язково цікавими справами".

Глава держави також порадив молодим людям (школярам, випускникам, студентам) все робити вчасно: вивчати предмети, обирати сферу діяльності, йти на роботу, створювати сім'ї та народжувати дітей. Він закликав не відкладати все це, адже потім можуть захлеснути інші справи.

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Варто зазначити, що на відео з випускною Микола Лукашенко прийшов у синьому костюмі, а під час фотографування в актовій залі поруч із ним поставили однокласницю у жовтій сукні — вийшло дуже схоже на прапор України.

[ + – ] Випускний Миколи Лукашенка Фото: Скриншот

Напередодні Олександр Лукашенко погрожував чиновникам "українським сценарієм" у разі протестів. Президент заявив, що відправить держслужбовців розганяти безлади з автоматами в руках.

Писали також, що Олександр Лукашенко запропонував допомогти США із дитячим харчуванням. Зокрема, погодився відправляти з Білорусі м'ясні консерви та молочні суміші для немовлят.

Олександр Лукашенко також пригрозив Європі війною за Західну Україну. За його словами, західні країни захочуть окупувати українські території, щоб "вирівняти фронт" і боротися проти Росії.