Син Лукашенка та його супутниця прийшли на випускний у кольорах українського прапора

Микола Лукашенко став, мабуть, найвідомішим випускником Білорусі.

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Минулого тижня у Білорусі пройшли випускні бали. І головною їхньою зіркою став молодший син білоруського президента — Микола Лукашенко. Сюжет показав канал ОНТ.

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На своєму випускний Коля з'явився у синьому костюмі, а його супутниця — у жовтій повітряній сукні.

З початку війни в Україні це поєднання кольорів у Росії та Білорусі стало небажаним. В РФ навіть заарештовували за жовто-синє вбрання і манікюр. Тож тепер у мережі гадають, чому син Лукашенка із супутницею вибрали саме це вбрання. І навіть сфотографувалися поряд для офіційних ЗМІ й урядового каналу ОНТ.

Фото: Скриншот

Цікаво, але сам щасливий батько на випускному сина не з'явився. Олександр Лукашенко знявся біля президентської резиденції за 700 мільйонів доларів, біля розкішного мотоцикла, у модному бомбері, кепці з вишитим написом "Білорусь" та футболці з написом син.

[ + – ] Олександр Лукашенко під час звернення до випускників Фото: Скриншот

Випускникам він порадив робити "все вчасно": працювати, створювати сім'ю і йти на роботу.

"Інакше потім буде пізно. Вас поглинуть інші справи", — резюмував президент Білорусі.

Нагадаємо, вперше про молодшого сина Лукашенка, "спадкового принца Коленьку" заговорили у 2007 році, коли на офіційних заходах разом із президентом почав з'являтися маленький хлопчик. Олександр Лукашенко оголосив, що це його рідний молодший син і заявив, що "Коля стане президентом".

Хто є матір'ю Колі, до речі, незрозуміло. Про неї Лукашенко не каже. З чуток, це його особиста лікарка Ірина Абельська.

Утім, в інтерв'ю Дмитру Гордону в 2020 році Лукашенко вже заявляв, що Микола президентом не буде.

"Він у мене такий опозиційно налаштований чоловік. Мене тішить те, що він бачить й інше життя. Йому локшину на вуха не повісиш. У ньому немає манії величі", — говорив президент про молодшого сина.

Вчитися Микола Лукашенко, швидше за все, буде у Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова під чужим ім'ям.

[ + – ] Микола Лукашенко із старшими братами Фото: Белсат

Лукашенко також має двох старших синів від шлюбу з Галиною Родіонівною. Вони побралися у 1975-му, не розлучені, але й не живуть разом. Дружина президента Білорусі практично не з'являється на публіці. Сини — Віктор і Дмитро, — обіймають високі посади в уряді.