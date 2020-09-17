Лукашенко-младший будет учиться в МГУ под чужим именем, – СМИ

Николай Лукашенко недавно забрал документы из лицея в Минске, и по слухам, уже передал их в учебное заведение в Москве.

"Комсомольская правда" выяснила, что 16-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай будет учиться в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

Изданию об этом сообщил бывший глава Академии наук Белоруссии (а ныне ее действующий главный научный сотрудник) Александр Войтович: "Да, это правда: Коля забрал документы из лицея БГУ". Сообщается, что сам Войтович узнал это от своих знакомых из образовательной сферы.

"Для вас неофициально говорим – Николай не будет у нас учиться", – подтвердили "КП" в минском лицее на условиях анонимности.

В материале "Комсомолки" от 17-го сентября со ссылкой на некоего "бывшего сотрудника КГБ" сообщается, что Николай Лукашенко уже в белорусском посольстве в Москве и якобы будет ходить на лекции под чужим именем.

В конце июня белорусский информ-портал "TUT.BY" со ссылкой на свои источники рассказал, что Николай Лукашенко подал документы в лицей Белорусского государственного университета в Минске.

Через месяц после этой новости, 1-го сентября российский актер Станислав Садальский объявил, что сын Лукашенко переедет на учебу в Москву.

Напомним, в начале августа, Александр Лукашенко признался, что его младший сын Николай оппозиционно настроен по отношению к действующей белорусской власти. Однако уже 23 августа, Николай летал вместе с отцом над белорусской оппозицией в вертолете, а затем появился перед камерами с автоматом в руках, одетый в бронежилет и военную каску.