Лукашенко: Мой сын настроен оппозиционно к власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай оппозиционно настроен по отношению к нему.

"Это первое интервью президента Беларуси YouTube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который, является "оппозиционным человеком", как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроенным", – сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

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Ведущий телеканала Василий Голованов переспросил: "Сын оппозиционно настроен по отношению к отцу?".

"Да, да. Он оппозиционно настроен к власти вообще. Он, как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него – свое мировозрение сформировавшееся. ... У него есть своя система ценностей, он, да – оппозиционно настроен, об этом сказал президент Беларуси", – ответил Гордон.

Как мы уже сообщали сегодня, в ходе беседы Александр Лукашенко рассказал Гордону о том, что "дал зеленый свет" экстрадиции задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину.

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел с Александром Лукашенко телефонный разговор, в ходе которого обсудил передачу Украине российских наемников.