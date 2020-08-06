Лукашенко: Мой сын настроен оппозиционно к власти
Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай оппозиционно настроен по отношению к нему.
"Это первое интервью президента Беларуси YouTube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который, является "оппозиционным человеком", как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроенным", – сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
Ведущий телеканала Василий Голованов переспросил: "Сын оппозиционно настроен по отношению к отцу?".
"Да, да. Он оппозиционно настроен к власти вообще. Он, как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него – свое мировозрение сформировавшееся. ... У него есть своя система ценностей, он, да – оппозиционно настроен, об этом сказал президент Беларуси", – ответил Гордон.
Как мы уже сообщали сегодня, в ходе беседы Александр Лукашенко рассказал Гордону о том, что "дал зеленый свет" экстрадиции задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину.
Напомним, вчера Владимир Зеленский провел с Александром Лукашенко телефонный разговор, в ходе которого обсудил передачу Украине российских наемников.