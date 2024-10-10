В Волгоградской области РФ разбился учебно-тренировочный самолет Як-130

По предварительным данным, в машине отказало бортовое оборудование. Для выяснения обстоятельств крушения создана специальная комиссия.

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В Волгоградской области России произошла авария учебно-боевого самолета Як-130. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета, и, по предварительным сведениям, причиной крушения стал отказ авиационной техники. Об сообщает 10 октября "Милитарный" со ссылкой на российские источники.

Экипаж самолета успешно катапультировался и был доставлен в госпиталь. Точные сроки происшествия не разглашаются, а расследование инцидента ведет специальная комиссия.

Як-130 — это учебно-боевой самолет, разработанный для подготовки летчиков в условиях, максимально приближенных к боевым. Машина относится к классу C-1f — серийные турбореактивные самолеты наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг.

Он активно используется в российских ВКС для отработки навыков применения вооружений классов "воздух-воздух" и "воздух-земля". Также самолет используется для тренировки сброса авиационных бомб и стрельбы неуправляемыми ракетами.

Самолет пришел на замену устаревшим учебным самолетам L-39 и с 2010 года активно эксплуатируется российскими военно-воздушными силами. В составе ВКС РФ на сегодняшний день находятся более 100 самолетов Як-130, которые используются для подготовки новых пилотов.

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Напомним, в сентябре на территорию Украины залетел белорусский военный самолет Як-130. Пересечение границы произошло в районе населенного пункта Дятлик Гомельская области.

В связи инцидентом авиаэксперт Константин Криволап пояснил, что для участия в реальных боях самолет не приспособлен, поэтому в силу этой причины украинская ПВО его не сбила.