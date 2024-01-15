В России выпустят учебный самолет МиГ-УТС: эксперты описали особенности машины

Создание нового учебного самолета обусловлено драматической ситуацией, в которой оказались российские воздушные силы. Как оказалось, парк чешских L-39 постепенно устаревает, а новый Як-130 — относительно дорогой и имеет низкие темпы производства.

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В России построят новый учебно-тренировочный самолет МиГ-УТС, который в конечном итоге заменит чехословацкий L-39 "Альбатрос". В связи с этим польский эксперт Мацей Шопа в материале Defence 24 от 14 января отметил, что новый самолет иллюстрирует драматическую ситуацию, в которой оказались Воздушно-космические силы РФ.

Намерение российских конструкторов создать МиГ-УТС может оказаться неожиданным решением, поскольку авиационно-космическая промышленность РФ делают ставку на современный учебно-боевой самолет Як-130, который пользуется определенным успехом на экспортном рынке.

Между тем данная машина обладает определенными недостатками — Як-130 относительно дорогой и имеет низкий темп производства. Как утверждает польский аналитик, всего у Москвы есть 120 самолетов. Кроме того, машина предназначена для повышения уровня отборных летчиков, но на более раннем этапе обучения нужны более простые и дешевые платформы.

Для таких целей у россиян и был чешский L-39, который появился в 1970-х годах. Эта учебная машина оказалась весьма удачной и отвечала требованиям своего времени, но оставшийся у РФ парк самолетов неуклонно устаревает. Россияне давно знали об этой проблеме, поэтому долгое время работали над заменой "Альбатроса".

Учебный самолет L-39 "Альбатрос"

Решением проблемы должен стать новый реактивный учебно-тренировочный самолет Микояна с рабочим названием МиГ-УТС, который создается на основе забытого в 1990-х проекта МиГ-АТ. Тогда эта машина конкурировала с Як-130, но уступила последней из-за более низких летных характеристик.

Учебно-боевой самолет Як-130

В МиГ-УТС будут использованы решения МиГ-АТ, в том числе по компоновке приборов кабины пилота и основных элементов аэродинамической системы. Но в отличие от предшественника новый самолет будет одномоторным, а не двухмоторным, что существенно повлияет на его цену и стоимость летных часов.

"В принципе, конструктивно самолет будет эквивалентом обновленного Albatros или, если хотите, китайского K-8 Karakorum и итальянского M-345", — полагает польский эксперт.

При этом в качестве силовой установки предполагается использовать российский двигатель АИ-222-25, то есть тот же, что и на двухмоторном Як-130. Учитывая технологический прогресс, самолет, вероятно, также получит гораздо более современное бортовое оборудование.

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Что касается подготовки пилотов, то в России она занимает пять лет, поэтому маловероятно, что МиГ-УТС сыграл особую роль в обучении экипажей, которые будут участвовать в военных действиях в Украине. К тому же пока неизвестно как быстро МиГ-УТС поступит в серийное производство.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Тегеран договорился с Москвой о поставках российских истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых Як-130. Сообщалось, что наличие учебных машин позволит иранским летчикам пройти обучение по эксплуатации истребителей 4+ поколения и даже самолетов 5 поколения по типу Су-57.